Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Основной фактор, который в ближайшее время будет давить на российский рынок акций - это риск ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании (26 июля 2024 года)", - указывают эксперты.

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