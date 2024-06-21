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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"
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21 июня 2024 года 14:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Основной фактор, который в ближайшее время будет давить на российский рынок акций - это риск ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании (26 июля 2024 года)", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.21 июня 2024 года 15:03
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.21 июня 2024 года 11:55
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Москва. 21 июня. Рынок акций РФ после позитивного открытия в пятницу утратил импульс роста на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, приостановившей подъем нефти (Brent торгуется в районе $85,5 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи опустился ниже 3120 пунктов после скачка выше 3140 пунктов, динамика цен blue chips смешанная. читать дальше
.21 июня 2024 года 11:35
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Южуралзолота" (ЮГК) со ставкой на удвоение добычи в течение в течение четырех-пяти лет, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент предложит инвесторам 2-4% акций в рамках вторичного размещения (SPO). По нашим... читать дальше
.21 июня 2024 года 10:55
Банк России может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Банк России обнародовал ряд важных фактов, касающихся решения по ставке от 7 июня. В частности, члены совета... читать дальше
.21 июня 2024 года 10:36
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Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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