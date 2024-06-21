"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 228,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 228,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 169,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитенту удалось избежать санкционного давления и сохранить значительную часть экспорта. Хотя для предприятий в США из-за введения заградительных пошлин компания вынуждена искать другие источники сырья, в ЕС квоты на поставку стальной заготовки продлены до 2028 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после значительной коррекции акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 169,5 руб. риск на портфель составит 0,59%", - указывают в "Финаме".

"НЛМК" - один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Компания обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.

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