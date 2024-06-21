Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань и 95 руб./$1 на III и IV кв. 2024г

Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань, 95 руб./$1 и 102 руб./EUR1 на третий и четвертый кварталы текущего года, сообщается в материале главного аналитика Михаила Васильева.

Основную поддержку рублю, указывает эксперт, по-прежнему оказывает профицит внешней торговли товарами РФ, который за январь-май составил $56 млрд, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае составило $38 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, отмечает Васильев, в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены, снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 8,1 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.

"В случае резких отклонений курса рубля мы полагаем, что власти будут корректировать параметры обязательной продажи валютной выручки, чтобы стабилизировать курс рубля", - пишет аналитик банка в материале.

Также эксперт ожидает, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%. "Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в 2024 году. В рисковом сценарии допускаем ее повышение до 19-20%", - указывает Васильев.

"Полагаем, что ставки по депозитам и по кредитам продолжат расти в ближайшие недели. Это будет повышать привлекательность рублевых сбережений и дестимулировать потребление, в том числе спрос на импорт (и спрос на валюту)", - отмечает эксперт Совкомбанка в обзоре.

Негативными факторами для рубля, по мнению аналитика, являются сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма, возросшие геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые (в том числе) идут на закупку импорта.

"Также мы полагаем, что проблемы с платежами с дружественными странами в ближайшие месяцы будут разрешены, что приведет к увеличению спроса на валюту для закупки импорта", - отмечает Васильев.

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