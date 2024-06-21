"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Рональда Смита.

"Правительство одобрило выплату "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в размере 128, 5 млрд руб. С одной стороны, сам факт выплаты дивидендов эмитентом позитивен, с другой - они на 4% ниже наших ожиданий и консенсуса (выплата составит 177,2 руб. при прогнозах 185 руб. на акцию). В целом новость нейтральна для котировок бумаг. Привилегированные акции "Транснефти" торгуются по P/E на уровне 4,0x 2024п/2025п с 20%-ным дисконтом к долгосрочному среднему. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумагу", - пишет эксперт.

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