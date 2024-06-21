.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного открытия утратил импульс роста, динамика "фишек" смешанная
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Порог обязательной продажи валютной выручки снижен до 60%
Правительство РФ приняло решение смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80%...
 
С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить дважды в год
Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Как и предусмотрено...
 
"Восточная биржа" может стать альтернативой для торгов ценными бумагами
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами, рассказали "Ведомостям" два собеседника в брокерах и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Ею станет бывшая биржа "Санкт-Петербург", которая с февраля 2024 г. называется АО...
 
21 июня 2024 года 11:37

Рынок акций РФ после позитивного открытия утратил импульс роста, динамика "фишек" смешанная

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ после позитивного открытия в пятницу утратил импульс роста на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, приостановившей подъем нефти (Brent торгуется в районе $85,5 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи опустился ниже 3120 пунктов после скачка выше 3140 пунктов, динамика цен blue chips смешанная.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3118,17 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3141,25 пункта), индекс РТС - 1149,99 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

Подешевели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,8%, до 1551,5 рубля), акции "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала (на 2024 год - ИФ) в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном росте дивидендных выплат в абсолютном выражении.

Он отметил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала.

По итогам 2023 года набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, что является рекордным значением для банка. Годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год, проходит в пятницу.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что вчерашний отскок рынка акций РФ вверх может не перейти в полноценный рост в ближайшее время, так как высока вероятность повторного тестирования уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Соответственно, в краткосрочной перспективе индекс, скорее всего, будет торговаться в узком коридоре 3000-3300 пунктов, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, считают эксперты.

Основной фактор, который в ближайшее время будет давить на российский рынок акций, это риск ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании 26 июля, полагают аналитики "БКС МИ".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, накануне индекс МосБиржи по инерции "проколол" отметку 3000 пунктов, после чего начался мощный отскок - "медведи стали активно закрывать "шорты", кто-то начал пополнять акциями среднесрочные портфели. В результате, индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов, причем на повышенных оборотах. Такая картина говорит о том, что в пятницу подъем вполне может продолжиться, но вряд ли столь высокими темпами.

"Однако у нас пока нет полной уверенности, что коррекция рынка закончилась. По-прежнему малорисковые вложения типа депозитов и высоконадежных облигаций выглядят очень заманчиво, и будут оттягивать на себя значительную часть нового инвестиционного капитала. Поэтому не исключаем попыток рынка повторить тест отметки 3000 пунктов, а в случае успеха - уйти в район 2700 пунктов", - считает эксперт.

Тем временем, сохраняется высокая волатильность в рубле, и нельзя исключать очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет, считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержку рынку акций накануне оказало ослабление российского рубля. Тем не менее, говорить о завершении периода укрепления рубля, возможно, преждевременно, поскольку предпосылки для этого никуда не исчезли, в то время как повышенная волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении дальнейшей траектории фондовых индексов.

Из опубликованного протокола ЦБ РФ следует, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ключевой здесь является формулировка "существенно повысить". Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина называла "существенным" повышение ставки более чем на один процентный пункт.

В четверг начался сбор заявок на участие в размещении акций ГК "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-0,7%, до 0,8868 рубля). В рамках дополнительной эмиссии инвесторы могут приобрести 2-4% акционерного капитала. Окончательная цена размещения будет определена после формирования книги заявок, но не превысит 0,84 руб. Книга заявок будет открыта до 24 июня, напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов. Итоги торгов накануне дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Но, несмотря на возвращение оптимизма, говорить о полноценном завершении коррекции все еще рано. Вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле. О дальнейшей динамике российского рынка можно будет точнее сказать после итогов заседания.

Из отдельных бумаг аналитик обратил внимание на упавшие накануне вечером "префы" "Транснефти", которые достигли минимума с середины января на дивидендных новостях. Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компанией по итогам работы в 2023 году в размере 128,458 млрд руб. Это эквивалентно выплатам 177,2 руб. на акцию, что заметно ниже ожиданий рынка, отмечает Головинов.

В США в четверг вырос индекс акций Dow Jones (+0,8%), но снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,8%), хотя в течение сессии индикаторы обновили рекордные максимумы.

Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), проседает Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,4%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,02-0,2%).

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Темпы подъема усилились по сравнению с 2,5% в апреле и стали максимальными с февраля этого года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в прошлом месяце повысились на 2,5% после увеличения на 2,2% в апреле. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков. Основной показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 26 месяцев подряд.

Ускорение темпов роста цен было обусловлено, в первую очередь, резким скачком стоимости электроэнергии (на 14,7%), которая до этого снижалась пятнадцать месяцев подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо "минусуют" после роста накануне на данных о снижении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,5 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), августовская цена WTI - $81,1 за баррель (-0,2% и +0,7% в четверг).

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,2%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2,4%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,1%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,1%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,4%), бумаги "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,77 млрд рублей (из них 1,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на расписки OZON).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июня 2024 года 15:39
"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", открытую 1 августа 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Подтверждаем идею "Лонг Сбер" с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 15:03
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно обновление индексами Мосбиржи и РТС июньских минимумов (2996 и 1072 пункта соответственно) на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Баланс рисков на российском фондовом рынке при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3220 и 1185...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:33
Котировки "префов" Транснефти вряд ли опустятся ниже 1500 руб. - Альфа-банк
Котировки привилегированных акций "Транснефти" вряд ли опустятся ниже 1500 руб. за бумагу, полагает аналитик Альфа-банка Никита Блохин. "Выплата дивидендов компанией "Транснефть" за 2023 год может составить 128,5 млрд руб. - соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, -...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 14:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, краткосрочно останется в диапазоне 3000-3300п - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Основной фактор, который в ближайшее время будет давить...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 228,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 228,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 169,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 13:01
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань и 95 руб./$1 на III и IV кв. 2024г
Совкомбанк прогнозирует средний курс рубля на уровне 13 руб. за юань, 95 руб./$1 и 102 руб./EUR1 на третий и четвертый кварталы текущего года, сообщается в материале главного аналитика Михаила Васильева. Основную поддержку рублю, указывает эксперт, по-прежнему оказывает профицит внешней торговли...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 12:31
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Транснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика Рональда Смита. "Правительство одобрило выплату "Транснефтью" дивидендов за 2023 год в размере 128, 5 млрд руб. С одной стороны, сам факт выплаты дивидендов эмитентом...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 11:55
Доходности ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - SberCIB
Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить расти в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности поднялись еще на 14 базисных пунктов в четверг из-за того, что недельная инфляция ускорилась. Центробанк сообщил о том, что в июне растут инфляционные ожидания...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 11:35
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Южуралзолота" (ЮГК) со ставкой на удвоение добычи в течение в течение четырех-пяти лет, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент предложит инвесторам 2-4% акций в рамках вторичного размещения (SPO). По нашим...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 10:55
ЦБР может повысить ставку на 200 б.п. в июле - инвестбанк "Синара"
Банк России может повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Банк России обнародовал ряд важных фактов, касающихся решения по ставке от 7 июня. В частности, члены совета...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 10:36
Рубль утром снижается к китайскому юаню в рамках коррекции после роста в начале недели
Москва. 21 июня. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу, рубль корректируется вниз после существенного роста в первые дни недели.    читать дальше
.
21 июня 2024 года 10:29
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы и США в июне; - продажи домов на вторичном рынке США в мае; - форум стран...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 10:05
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Торги четверга дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Несмотря на возвращение оптимизма, говорить...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 09:48
Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в пятницу - Алор Брокер"
Текущая коррекция российского рынка акций в целом могла еще не закончиться, при этом в пятницу возможно продолжение роста индекса Мосбиржи, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Как мы и ожидали, в четверг по инерции индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
21 июня 2024 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.