Рынок акций РФ после позитивного открытия утратил импульс роста, динамика "фишек" смешанная

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ после позитивного открытия в пятницу утратил импульс роста на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, приостановившей подъем нефти (Brent торгуется в районе $85,5 за баррель) и санкционных новостей. Индекс МосБиржи опустился ниже 3120 пунктов после скачка выше 3140 пунктов, динамика цен blue chips смешанная.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3118,17 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3141,25 пункта), индекс РТС - 1149,99 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.

Япония расширяет санкционные списки в отношении российских физических лиц и организаций, сообщил МИД Японии. В списке российских компаний значится, в частности, ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

Подешевели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,8%, до 1551,5 рубля), акции "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,8%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала (на 2024 год - ИФ) в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном росте дивидендных выплат в абсолютном выражении.

Он отметил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала.

По итогам 2023 года набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, что является рекордным значением для банка. Годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год, проходит в пятницу.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что вчерашний отскок рынка акций РФ вверх может не перейти в полноценный рост в ближайшее время, так как высока вероятность повторного тестирования уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Соответственно, в краткосрочной перспективе индекс, скорее всего, будет торговаться в узком коридоре 3000-3300 пунктов, прежде чем возобновится полноценный рост к отметке 3650 пунктов, считают эксперты.

Основной фактор, который в ближайшее время будет давить на российский рынок акций, это риск ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на ближайшем заседании 26 июля, полагают аналитики "БКС МИ".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, накануне индекс МосБиржи по инерции "проколол" отметку 3000 пунктов, после чего начался мощный отскок - "медведи стали активно закрывать "шорты", кто-то начал пополнять акциями среднесрочные портфели. В результате, индекс МосБиржи превысил 3120 пунктов, причем на повышенных оборотах. Такая картина говорит о том, что в пятницу подъем вполне может продолжиться, но вряд ли столь высокими темпами.

"Однако у нас пока нет полной уверенности, что коррекция рынка закончилась. По-прежнему малорисковые вложения типа депозитов и высоконадежных облигаций выглядят очень заманчиво, и будут оттягивать на себя значительную часть нового инвестиционного капитала. Поэтому не исключаем попыток рынка повторить тест отметки 3000 пунктов, а в случае успеха - уйти в район 2700 пунктов", - считает эксперт.

Тем временем, сохраняется высокая волатильность в рубле, и нельзя исключать очередной волны его укрепления. Пока поводов для серьезной девальвации национальной валюты нет, считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", поддержку рынку акций накануне оказало ослабление российского рубля. Тем не менее, говорить о завершении периода укрепления рубля, возможно, преждевременно, поскольку предпосылки для этого никуда не исчезли, в то время как повышенная волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении дальнейшей траектории фондовых индексов.

Из опубликованного протокола ЦБ РФ следует, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ключевой здесь является формулировка "существенно повысить". Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина называла "существенным" повышение ставки более чем на один процентный пункт.

В четверг начался сбор заявок на участие в размещении акций ГК "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-0,7%, до 0,8868 рубля). В рамках дополнительной эмиссии инвесторы могут приобрести 2-4% акционерного капитала. Окончательная цена размещения будет определена после формирования книги заявок, но не превысит 0,84 руб. Книга заявок будет открыта до 24 июня, напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов. Итоги торгов накануне дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Но, несмотря на возвращение оптимизма, говорить о полноценном завершении коррекции все еще рано. Вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле. О дальнейшей динамике российского рынка можно будет точнее сказать после итогов заседания.

Из отдельных бумаг аналитик обратил внимание на упавшие накануне вечером "префы" "Транснефти", которые достигли минимума с середины января на дивидендных новостях. Правительство России распорядилось предусмотреть выплату дивидендов компанией по итогам работы в 2023 году в размере 128,458 млрд руб. Это эквивалентно выплатам 177,2 руб. на акцию, что заметно ниже ожиданий рынка, отмечает Головинов.

В США в четверг вырос индекс акций Dow Jones (+0,8%), но снизились S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,8%), хотя в течение сессии индикаторы обновили рекордные максимумы.

Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), проседает Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,4%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились на 0,02-0,2%).

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Темпы подъема усилились по сравнению с 2,5% в апреле и стали максимальными с февраля этого года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в прошлом месяце повысились на 2,5% после увеличения на 2,2% в апреле. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков. Основной показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 26 месяцев подряд.

Ускорение темпов роста цен было обусловлено, в первую очередь, резким скачком стоимости электроэнергии (на 14,7%), которая до этого снижалась пятнадцать месяцев подряд.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо "минусуют" после роста накануне на данных о снижении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,5 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), августовская цена WTI - $81,1 за баррель (-0,2% и +0,7% в четверг).

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3,2%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2,4%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,1%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,1%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,4%), бумаги "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+2,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,77 млрд рублей (из них 1,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,58 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,39 млрд рублей на расписки OZON).