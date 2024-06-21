Доходности ОФЗ могут продолжить рост в ближайшее время - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут продолжить расти в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности поднялись еще на 14 базисных пунктов в четверг из-за того, что недельная инфляция ускорилась. Центробанк сообщил о том, что в июне растут инфляционные ожидания бизнеса. Для регулятора это еще один аргумент повысить ключевую ставку до 18% уже на следующем заседании (26 июля 2024 года)", - отмечают эксперты инвестбанка.

По оценкам SberCIB, котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $85-86 за баррель на торгах в пятницу.

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