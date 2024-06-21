"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Южуралзолота" (ЮГК) со ставкой на удвоение добычи в течение в течение четырех-пяти лет, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент предложит инвесторам 2-4% акций в рамках вторичного размещения (SPO). По нашим оценкам, в результате компания может привлечь 3,6-7,2 млрд руб., а число акций в свободном обращении (free float) при размещении 4% может подрасти до 10%. Вырученные средства будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Напомним, ЮГК ранее предупреждала, что не исключает SPO для повышения ликвидности и включения в базу расчета индекса Мосбиржи. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу со ставкой на удвоение добычи в течение в течение четырех-пяти лет", - указывают эксперты.

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