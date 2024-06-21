Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3170 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Торги четверга дают надежду, что российский рынок достиг локального минимума. Несмотря на возвращение оптимизма, говорить о полноценном завершении коррекции рано. Вполне вероятен сценарий восстановления рынка вплоть до заседания Банка России в июле, а о дальнейшей динамике можно будет точнее сказать после его итогов", - отмечает аналитик в комментарии.

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