Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite, обновившие рекордные максимумы в ходе сессии, завершили торги в минусе. Инвесторы воспользовались существенным подъемом котировок акций крупных IT-компаний за последнее время, чтобы зафиксировать прибыли, отмечает Trading Economics. Статданные, опубликованные в четверг, показали, что американская экономика постепенно теряет устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Число новостроек в США в мае сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца, составив 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня. Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе снизилось меньше, чем ожидалось, оставшись около максимума за 10 месяцев.

Большинство азиатских фондовых индексов снижаются в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский рынок. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК снизился на 0,03%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК потерял 0,85%. Трейдеры фиксируют прибыль после того, как индикатор рос три дня подряд и достиг максимума за 29 месяцев. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:33 МСК увеличился на 0,2%.

В свою очередь, цены на нефть слегка подрастают в пятницу утром после умеренного повышения по итогам предыдущей сессии на данных о снижении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,28 млн баррелей, дистиллятов - на 1,73 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,77 за баррель, что на 0,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 0,8%, до $85,71 за баррель, что является максимумом с 30 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,07%, до $81,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,7%, до $81,29 за баррель. С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 4%.

Поддержку нефтяному рынку, помимо данных о снижении запасов в Штатах, оказывают сигналы роста спроса на нефтепродукты в стране. Согласно прогнозу Американской автомобильной ассоциации, рекордное количество американцев в этом году отправится в путешествие во время каникул по случаю Дня независимости США. "В целом данные о запасах говорят, что нефтяной рынок сжимается, - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар, которого цитирует Bloomberg. - Ключевым риском, который может привести к снижению цен на нефть, в краткосрочной перспективе является возможность более слабого, чем ожидается, повышения спроса на нефть в Китае".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 июня снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,491 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,498 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,2% и составил 104,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,17%, опустившись до 899,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (-1,5%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-1,2%) и "РЖД-28" (-0,97%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,63%), "РЖД-32" (+0,35%) и "ГК Самолет-БО-П11" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Джи-групп" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей на уровне 300 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

ХК "Металлоинвест" 28 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие и квартальные, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 120 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 5 июля.

ООО "Бизнес-лэнд" перенесло размещение выпуска дебютных облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей с 26 июня на неопределенный срок. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22% годовых и зафиксирована до погашения, купоны квартальные.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-П-11 на уровне 18,6% годовых. Десятилетний выпуск на 7 млрд рублей был размещен в июле 2021 года по ставке полугодового купона 8,55% годовых до оферты с исполнением 3 июля 2024 года.

МФК "Джой мани" установила ставку 4-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года - также по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Эмиссия размещена в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 19-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 9 млн 807,705 тыс. облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 65,38% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего квартального купона 16,9% годовых до следующей оферты в сентябре текущего года.