Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,2 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,2 рубля в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы наконец-то увидели в четверг восстановление китайской валюты к рублю, столь же резкое, как и ее падение в предыдущие два дня. Рост юаня происходил при крайне высокой торговой активности, причем всплеск покупок наблюдался в районе обеда, когда обычно активны как раз экспортеры. Ключевым фактором активизации спроса могли выступить сильная перепроданность и формируемые ожидания участников рынка в скорой реализации действий по нормализации ситуации на валютном рынке со стороны регулятора и правительства (вполне назревших), - пишет эксперт в обзоре. - По нашим оценкам, справедливым для юаня в текущих условиях является диапазон 12,5-13 руб., к которому китайская валюта и может стремиться, но в первую очередь при разрешении проблем с трансграничными платежами. Вместе с тем, пока они не преодолены, нет и реакции со стороны властей. Поэтому говорить о нормализации ситуации на валютном рынке (с уходом риска еще одного "нырка" юаня к 11 руб., а также о заметном снижении волатильности) нам сложно. Тем более что близится 28 июня - день налоговых выплат, перед которым традиционно экспортеры более активно продают валюту".

"В пятницу юань способен сохранить инерцию к росту и попробовать выйти выше 12 руб. Целевым на день видим диапазон 11,8-12,2 руб." - указывает Локтюхов.

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