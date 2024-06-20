Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 20 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее составила 70,63% от номинала (доходность - 8,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 70,35% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,78% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 9 базисных пунктов, до 57,85% от номинала (доходность снизилась на 40 базисных пунктов и составила 9,53% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 11 базисных пунктов - до 16,43% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,51% от номинала (их доходность упала на 95 базисных пунктов и составила 14,15% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 69,17% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 31 базисный пункт - до 66,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась в ходе торгов на 3,6 базисного пункта, составив 4,259% годовых. Показатель для 2-летних бумаг вырос на 2,2 базисного пункта, до 4,737% годовых, 30-летних облигаций - на 4,1 базисного пункта, до 4,397% годовых.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 5 тыс., до 238 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 243 тыс., а не 242 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 235 тыс. Кроме того, число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось на 15 тыс. и составило максимальные с января 1,828 млн.

Данные министерства торговли страны, обнародованные в четверг, показали неожиданное снижение количества новостроек в Соединенных Штатах в прошлом месяце. Число домов, строительство которых было начато в мае, сократилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,277 млн в пересчете на годовые темпы. В апреле количество новостроек равнялось 1,352 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,37 млн с объявленного ранее апрельского уровня.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за показателями рынка труда при принятии решений о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 64%, по данным CME FedWatch.