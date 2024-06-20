Рост цены угля еще на 10% прибавит 40-45% к прибыли Мечела - "БКС МИ"

Рост цены угля еще на 10% прибавит 40-45% к прибыли "Мечела", говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мировые котировки угля достигли локального пика в начале года, а затем снизились более чем на 30% за 3,5 месяца. Вслед за падением цены отскочили уже на 13%, однако исторически рост на этом не останавливался. Таким образом, если котировки прибавят еще 10% от текущих значений, прибыль "Мечела" подрастет на 40-45%, что послужит хорошим катализатором для переоценки акций. Сохраняем долгосрочно "позитивный" взгляд на "Мечел": ожидаем снижения долговой нагрузки до оптимальных уровней ниже 2х в течение 1,5-2 лет благодаря восстановлению объемов производства, девальвации рубля и росту цен на сталь. Хотя в более оптимистичном сценарии - при более высоких ценах на уголь и быстром снижении ключевой ставки - долговая нагрузка может падать еще быстрее", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.