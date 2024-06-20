Темпы роста выручки Xiaomi во 2К24 могут составить около 20% г/г - инвестбанк "Синара"

Темпы роста выручки Xiaomi во 2К24могут составить около 20% г/г, прогнозирует аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Гайда.

"Xiaomi обогнала китайских конкурентов на всех пяти крупнейших платформах электронной коммерции в сегменте смартфонов, - указывает эксперт. - Вероятно, увеличение доли рынка и ассортимента премиальных продуктов послужили ключевыми факторами для роста продаж. Напомним, что в 1К24 доля производителя на мировом рынке смартфонов достигла 13,8%. Хорошие результаты продемонстрировали и продажи планшетов, а также умной техники для дома. Компания может похвастаться увеличением выручки в основных сегментах и в текущем квартале. Мы ожидаем, что в 2К24 выручка продолжит расти темпом порядка 20% г/г".

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