"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с прогнозной ценой 1100 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Группы "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью 1100 рублей за штуку на среднесрочном горизонте, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эксперты считают акции компании интересны к покупке, так как они предлагают стабильный рост бизнеса (на 10-11% в год) и привлекательную для нашего рынка дивидендную доходность (10-12% в год).

"Мы считаем, что компания и дальше сможет платить дивиденды на уровне 10-12% и они не будут перегружать компанию, позволяя инвестировать деньги в развитие, - пишут стратеги "КИТ Финанс Брокер". - По нашим оценкам, свободный денежный поток составит примерно 7-7,5 млрд рублей в год (с учетом capex примерно 4-4,2 млрд рублей в год) при долге около 0,5х по Net debt/EBITDA (с учетом выплаты дивидендов в 2024 году).В данный момент акции компании торгуются по P/E = 7,8х и EV/EBITDA = 5,6х, что ниже исторических значений P/E = 11,0-11,2х и EV/EBITDA = 7,2-7,6х".

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