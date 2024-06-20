Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни

Москва. 20 июня. Рубль днем в четверг активно дешевеет в паре с китайским юанем в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни (накануне китайская валюта опускалась ниже 11 руб. впервые с середины мая 2023 г.). Курс юаня составил 11,75 руб. в 15:00 мск, что на 55,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 4,29 рубля, до 85,85 руб./$1, контракт EURRUBF поднялся на 3,92 рубля, до 92,14 руб./EUR1.

Курс валютной пары "доллар-рубль" может достигнуть уровня 95 руб./$1 к декабрю 2024 года и 98 руб./$1 к концу следующего года, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Значительное укрепление рубля в последнее время - следствие недавних изменений механизма расчетов, ограничивших спрос на иностранную валюту, при этом действующее валютное регулирование подталкивает экспортеров к продолжению продаж, отмечает эксперт в обзоре.

Помимо этого, указывает Бирюков, у рубля остается поддержка со стороны высоких цен на нефть в 1К24 и подготовки экспортеров к выплате дивидендов.

"Уже к осени рубль может вернуться к ослаблению из-за нормализации процесса конверсий и погашения валютного долга. В этих условиях курс может к декабрю 2024 года достигнуть 95 руб./$1", - прогнозирует аналитик банка.

Ослабление рубля в 2025 году продолжится, хоть и более низкими темпами, считает эксперт. "Сохранение валютной конкурентоспособности предполагает ослабление рубля на 3-4% в год. С 2025 года валютный рынок может испытывать меньшее давление со стороны погашения валютного долга: основная "тяжесть" данных операций и рефинансирования пройдет в 2022-2024 гг. В этих условиях рубль может незначительно ослабнуть до 98 руб./$1 к концу следующего года", - указывает Бирюков в материале.

Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария, сообщил регулятор в резюме июньского обсуждения ставки.

"Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - отмечает ЦБ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля (оно будет опорным).

ЦБ подчеркивает, что на момент июньского решения по ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку.

При этом все участники обсуждения ставки в июне согласились, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла.

Газпромбанк в рамках базового сценария ждет повышения ключевой ставки Банка России до 18% на июльском заседании, говорится в аналитических материалах банка.

Возможное снижение импорта (около 6%, до $356 млрд в 2024 году после $379 млрд в 2023 году) может ограничить возможности предложения, выпуск потребительских товаров также может замедлиться, отмечают аналитики. "Дальнейший рост производства может столкнуться с рядом проблем. Помимо усиливающегося перегрева рынка труда может повториться цепочка мелких, но постоянных проинфляционных факторов: индексация тарифов ЖКХ в июле, рост цен на плодовые культуры...", - пишут они.

"В этих условиях у ЦБ может не остаться выбора, кроме как сдерживать новый цикл роста потребительской активности ужесточением ДКП", - считают эксперты.

При этом новое ужесточение ДКП, по их оценкам, не приведет сразу к существенному снижению инфляции: к концу 2024 года она замедлится только до 5,5%.

Снижения ключевой ставки стоит ожидать теперь не ранее второго квартала 2025 года, полагают в Газпромбанке. "К концу 2025 года она может достигнуть уровня 13%. Понижение ключевой ставки до нейтрального уровня (по нашим оценкам, в 8,5%) может быть достигнуто лишь в 2027 году", - пишут аналитики.

"Удержать ЦБ от необходимости повышать ставку может реализация нескольких триггеров: замедление потребления на фоне ускорения выпуска товаров и услуг, разрешение сложностей с внешнеторговыми платежами, а также рост мировых цен на нефть", - полагают они.

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций, сообщает в четверг бельгийское председательство в Евросоюзе.

"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций", - говорится в сообщении председательства в социальной сети X.

Отмечается, что он предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.

Ранее сообщалось, что в четверг постпреды стран ЕС могут устранить разногласия по очередному пакету санкций против РФ, которые, как передавало Politico, касались газовой сферы. До этого западные СМИ отмечали, что в 14-й пакет антироссийских санкций войдут ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа.

Между тем, на прошлой неделе постпреды ЕС из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России. В Берлине выразили обеспокоенность расширением мер, которые вынудили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве.

Накануне портал EUobserver писал, что в новый санкционный пакет войдут 20 физических и 22 юридических лица. Также в проект документа включены ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно подниматься днем в четверг, трейдеры следят за геополитической ситуацией и ждут официальных данных о резервах топлива в США.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,45%, до $85,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этом времени выросли в цене на 0,2%, до $81,75 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю на 2,264 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:00 мск в четверг, консенсус-прогноз Trading Economics предполагает, что они укажут на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

эб вч