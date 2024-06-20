Акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Транснефти - фавориты в нефтегазовом секторе - SberCIB

Акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Транснефти" являются фаворитами в нефтегазовом секторе, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research.

По оценке экспертов, потенциал роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" составляет около 35% с текущих уровней (таргет - 9750 руб. за бумагу). Главными драйверами выступают высокая дивдоходность (до 13% в 2024 году), большая чистая денежная позиция в 16% капитализации и перспектива обратного выкупа акций.

Потенциал роста акций "Транснефти", по мнению аналитиков инвестбанка, составляет около 31% (таргет - 2150 руб. за штуку). Ключевыми факторами роста выступают вероятное распределение более 50% чистой прибыли (возможная дивдоходность 12 или 18%), а также возможное принятие решения по дивидендам уже в июне.

В свою очередь, акции "Татнефти", по оценке стратегов SberCIB, обещают потенциал роста около 21% с текущих уровней (таргет - 840 руб. за бумагу). Основные драйверы - потенциал роста добычи или дивидендов в среднесрочной перспективе, а также рост коэффициента дивидендных выплат, согласно модели SberCIB, до 65% в 2024 году и до 85% к 2025 году.

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