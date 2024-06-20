"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Ренессанс страхования"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", потенциал для роста прибыли эмитента в ближайшие три года остается, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

Проект налоговой реформы, которая будет обсуждаться в Госдуме в четверг, предполагает изменение порядка расчета НДФЛ по продуктам страхования жизни. Принятие окончательных изменений в налоговой системе намечено на август 2024 года.

"Сейчас, полученный клиентом доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагается НДФЛ, если доход не превышает среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора, - отмечают эксперты. - Поправки предполагают, что налог надо будет заплатить с суммы, превышающей объем взносов. Однако возможность получать налоговые вычеты при покупке продуктов страхования жизни сроком свыше пяти лет сохраняется".

"В структуре полученных премий "Ренессанс страхования" на страхование жизни приходится 52% по итогам 1К24, из которых 31% - на продукты НСЖ и 11% - на продукты ИСЖ. Мы считаем, что наличие штрафных санкций воспрепятствует значительному досрочному расторжению полисов. Однако возможное увеличение налогов может затронуть продажи новых полисов, в первую очередь коротких контрактов ИСЖ", - пишут аналитики телеграм-канала в материале.

"Мы также видим возможность сохранения спроса на среднесрочные полисы, учитывая стремление клиентов зафиксировать высокую ставку на длительный период (3-7 лет) и возможность получения налоговых вычетов. Вдобавок к этому в случае утверждения законопроекта о введении системы гарантирования вкладов для накопительного страхования интерес к страхованию жизни сохранится, - указывают эксперты в обзоре. - По нашим оценкам, в случае одобрения поправок в 2025-2026 гг. объем собранных страховых премий компании может снизиться на 4-7%, в том числе за счет снижения возможности к сбережению с внедрением прогрессивной ставки НДФЛ. Это может привести к снижению чистой прибыли компании на 3-8%, что тем не менее оставляет потенциал для роста прибыли в ближайшие три года. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции компании".

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