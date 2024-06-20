Рынок акций РФ утром превысил 3080п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после снижения предыдущих дней, сдерживают "быков" смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и забуксовавшая в росте нефть (Brent топчется у $85 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 3080 пунктов во главе с расписками Ozon и бумагами "Сургутнефтегаза".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3080,1 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1174,29 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. (-4,407 рубля). В то же время фьючерс Si на доллар утром вырос до 83019 пунктов (+0,5%).

Подорожали расписки OZON (+3,8%), акции "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +2,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, индекс МосБиржи накануне приблизился к уровню поддержки 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году. Спекулятивно в четверг можно ожидать отскока в акциях, считает он.

"Основные причины коррекции включают как фундаментальные факторы (опасения по поводу повышения ключевой ставки ЦБ РФ, возможные продажи со стороны нерезидентов и ожидание новых санкций ЕС), так и технические факторы, включая высокую волатильность на валютном рынке, что провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов", - отмечает эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня - пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 млрд руб. в день.

"Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты", - считают эксперты.

Поступающие статданные продолжают свидетельствовать в пользу ускорения инфляции - индекс потребительских цен в период с 11 по 17 июня вырос на 0,17% по сравнению с 0,12% неделей ранее. На этом фоне регулятор сигнализирует, что потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. На этом фоне нельзя исключать снижения индекса МосБиржи ниже психологически важной отметки 3000 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в среду рынки были закрыты в связи с празднованием Дня освобождения от рабства.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,01-0,7% к уровню вторника).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими. Аналитики также не ожидали изменения ставок в четверг.

Глава НБК Пань Гуншэн днем ранее заявил, что ЦБ продолжит придерживаться денежно-кредитной политики поддерживающего типа, сообщает агентство "Синьхуа". Этот шаг поможет восстановлению экономики и создаст благоприятную монетарную и финансовую среду для социально-экономического развития, сказал он на ежегодном форуме Луцзяцзуй.

Гонконгский Hang Seng скорректировался вниз после взлета индикатора почти на 3% по итогам предыдущих торгов, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,13 за баррель (+0,1% и -0,3% накануне), июльская цена WTI - $81,43 за баррель (-0,3% к уровню вторника).

Срок обращения июльских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в четверг.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 МСК. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+5,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5%).

Упали после отсечки дивидендов за I квартал акции ПАО "МД Медикал груп" (MOEX: MDMG) (-12,4%, до 845 рублей; выплаты - 141 рубль на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-1,1%, до 0,8479 рубля) на фоне известий, что компания проведет SPO и предложит инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от действующего уставного капитала. Как сообщила компания, цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию.

Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены в компанию и пойдут на дальнейшее снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК Константин Струков не планирует продавать свои бумаги в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня, но может быть завершен досрочно по решению компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,28 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,78 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").