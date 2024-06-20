Рубль может ослабнуть до 95 руб./$1 к декабрю 2024г и 98 руб./$1 к концу 2025г - Газпромбанк

Курс валютной пары доллар/рубль может достигнуть уровня 95 руб./$1 к декабрю 2024 года и 98 руб./$1 к концу следующего года, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Значительное укрепление рубля в последнее время - следствие недавних изменений механизма расчетов, ограничивших спрос на иностранную валюту, при этом действующее валютное регулирование подталкивает экспортеров к продолжению продаж, отмечает эксперт в обзоре.

Помимо этого, указывает Бирюков, у рубля остается поддержка со стороны высоких цен на нефть в 1К24 и подготовки экспортеров к выплате дивидендов.

"Уже к осени рубль может вернуться к ослаблению из-за нормализации процесса конверсий и погашения валютного долга. В этих условиях курс может к декабрю 2024 года достигнуть 95 руб./$1", - прогнозирует аналитик банка.

Ослабление рубля в 2025 году продолжится, хоть и более низкими темпами, считает эксперт. "Сохранение валютной конкурентоспособности предполагает ослабление рубля на 3-4% в год. С 2025 года валютный рынок может испытывать меньшее давление со стороны погашения валютного долга: основная "тяжесть" данных операций и рефинансирования пройдет в 2022-2024 гг. В этих условиях рубль может незначительно ослабнуть до 98 руб./$1 к концу следующего года", - указывает Бирюков в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.