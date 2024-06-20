Дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать ряд акций на рынке РФ - "Велес Капитал"

Дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рынок от дальнейших продаж может сдержать близость психологически важного уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но в целом фундаментальных причин для возвращения к покупкам в рублевом сегменте пока также нет. Стабилизация ниже 3000 пунктов может предвещать движение индикатора к 2900 пунктам, - указывает эксперт. - Обнадеживающей новостью для "быков" может служить растущая по мере падения рынка дивидендная доходность отдельных эмитентов. Так, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в среду подверглись продажам из-за ослабления доллара, но доходность по выплатам превысила 19,5%, в то время как при самом жестком сценарии от ЦБ РФ ожидают повышения ключевой ставки до 18%. Таким образом, дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций".

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