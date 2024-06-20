Рубль утром подрастает к китайскому юаню на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 июня. Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне дорогой нефти и подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1535 руб. (-3,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Постпреды стран-членов ЕС, как ожидается, в четверг устранят разногласия по очередному пакету санкций против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. По словам дипломатов, договоренности будут достигнуты, "если не случится чего-то невероятного". Согласно изданию, обсуждение этого вопроса начнется в 9:30 по местному времени (10:30 мск). Politico отмечает, что до сих пор разногласия касались газовой сферы, но, видимо, сторонам удалось найти решение.

Ранее западные СМИ сообщали, что в 14-й пакет антироссийских санкций войдут ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа.

Между тем, на прошлой неделе постпреды ЕС из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России. В Берлине выразили обеспокоенность расширением мер, которые вынудили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве.

Накануне портал EUobserver писал, что в новый санкционный пакет войдут 20 физических и 22 юридических лица. Также в проект документа включены ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.

"Основным фактором укрепления рубля выступает дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке. В то время как проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились после новых ограничительных мер в адрес России, что привело к снижению спроса на валюту, экспортные потоки продолжают поступать. Помимо этого, экспортеры продают валютную выручку в рамках президентского указа и по мере приближения налогового периода (28 июня - пик платежей) будут наращивать объем продаж иностранной валюты. Свою роль играют и продажи валюты Банком России в размере 8,1 млрд руб. в день. Мы полагаем, что в сложившихся обстоятельствах можно было бы временно отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ для стабилизации курса национальной валюты", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $85,18 за баррель, что на 0,13% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,04%, до $81,48 за баррель. В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником в США (День освобождения от рабства).

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.