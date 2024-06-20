Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупок в текущий момент - инвестбанк "Синара"

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны при текущих котировках, рейтинг - "покупать", считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев.

"Один из комитетов верхней палаты парламента Франции выступил с инициативой, призывающей запретить импорт СПГ российского происхождения. Кроме того, СМИ сообщают, что в следующий пакет европейских санкций войдут ограничения на поставки СПГ, а также на нефтяные танкеры, обслуживающие нефтегазовый сектор РФ. Возможные санкции в отношении российского СПГ, главным образом затрагивающие "НОВАТЭК", давно обсуждаются в СМИ, поэтому текущие котировки акций уже отражают, по нашему мнению, соответствующие риски, - пишут эксперты в обзоре. - Следовательно, рынок вряд ли отреагирует на эти новости из Франции и ЕС. Санкции не повлияют на объем производства СПГ на проектах эмитента, как не повлияли на добычу нефти и выпуск нефтепродуктов в РФ в 2022-2023 гг. Однако эмбарго на поставки СПГ из России в Евросоюз увеличит расходы компании на транспортировку, хотя и не приведет к существенному снижению показателей рентабельности".

"В контексте потенциальных санкций в отношении нефтяных танкеров мы оставляем без изменения прогнозы по ценовым дисконтам Urals к North Sea Dated: $15 в 2024 году и $12 в 2025 году. Акции "НОВАТЭКа", который в долгосрочной перспективе должен стать заметным игроком на рынке СПГ, представляются нам привлекательными при текущих котировках, наш рейтинг - "покупать", - указывают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.