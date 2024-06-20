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20 июня 2024 года 09:10

Shanghai Composite снизился на 0,2%

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в четверг, остальная Азия в минусе. Нефть торгуется без единой динамики, Brent находится у $85,1 за баррель в четверг утром.

Азиатские фондовые индексы в четверг меняются без единой динамики, при этом рынки акций Японии и Южной Кореи растут.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, на пять лет - 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими.

Аналитики не ожидали изменения ставок в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК снизился на 0,2% - до минимума за два месяца.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после взлета индикатора почти на 3% по итогам предыдущих торгов, пишет Trading Economics.

Лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции сети ресторанов Haidilao International Holding (-6,5%), фармкомпании CSPC Pharmaceutical (-4,8%), производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group (-4,8%), пивоваренных China Resources Beer (-4%) и Budweiser Brewing Co. APAC (-3,6%), автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) (-3,9%).

Выросли в цене бумаги нефтяных CNOOC, PetroChina Co. (SPB: 857) и China Petroleum & Chemical Corp. - соответственно на 2,6%, 2,2% и 1,9%, а также чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 1,4% и телекоммуникационных China Unicom и China Mobile (SPB: 941) - на 0,9% и 0,8% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК поднялся на 0,1%.

В число лидеров подъема входят акции Advantest (+3,7%), CyberAgent Inc. (+3%), Mitsubishi Motors (+2,9%) и Isuzu Motors (+2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК прибавил 0,4% и находится на максимуме за 29 месяцев.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics выросли на 1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,5%.

Цена акций SK Innovation взлетела более чем на 17% на сообщениях местных СМИ о возможном объединении компании с SK E&S.

В то же время бумаги автопроизводителя Hyundai Motor и сталелитейной Posco подешевели на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК уменьшился на 0,1%.

Котировки акций банков Westpac Banking и Commonwealth Bank повысились на 0,2% и 0,6% соответственно.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP потеряли в цене 0,1%, в то время как конкурирующей Rio Tinto выросли на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $85,1 за баррель, что на 3 цента (0,04%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,26 (0,3%), до $85,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 7:29 мск снизились в цене на 18 центов (0,22%), до $81,39 за баррель. В среду основные торги на NYMEX не проводились в связи с государственным праздником в США, а во вторник эти фьючерсы подорожали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за баррель. Срок их обращения истекает с завершением сессии в четверг. Более активно торгуемые августовские контракты к 8:17 мск подешевели на 23 цента (0,28%), до $80,48 за баррель.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. "Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", - приводят западные СМИ его слова.

Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает Trading Economics.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18:00 мск. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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