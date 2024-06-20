Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3000п - "Цифра брокер"

Возможен уход индекса Мосбиржи ниже психологической отметки в 3000 пунктов на фоне сложившихся для фондового рынка условий, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Значительное укрепление рубля вызвало волну распродаж на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи снизился за день на 2,78% (до 3027,47 пункта), обновив годовой минимум, а индекс РТС, наоборот, взлетел на 2,40% (до 1154,23 пункта). Рынок продолжает отыгрывать среднесрочные негативные факторы в виде перспектив усиления налоговой нагрузки, давления санкций и высоких ставок, - указывают эксперты в комментарии. - Поступающие данные продолжают свидетельствовать в пользу ускорения инфляции - индекс потребительских цен в период с 11 по 17 июня вырос на 0,17% по сравнению с 0,12% неделей ранее. Регулятор сигнализирует, что потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. На этом фоне мы не можем исключать снижения индекса Мосбиржи ниже психологической отметки 3000 пунктов".

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