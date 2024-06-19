Рынок акций РФ упал ниже 3030п по индексу МосБиржи, обновив минимум с середины декабря на укреплении рубля

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за ухода игроков от рисковых активов на фоне резкого укрепления рубля и на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, сдерживающим "медведей" фактором выступила выросшая нефть (Brent торгуется выше $85,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3030 пунктов, обновив минимум с середины декабря 2023 года, а индекс РТС превысил 1150 пунктов за счет укрепления рубля; в лидерах снижения выступили расписки Ozon (-7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-6,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3027,47 пункта (-2,8%, минимум сессии - 3015,84 пункта), индекс РТС - 1154,23 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составил 82,6282 руб. (-4,407 рубля).

Банк России в среду повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период, чем прогнозировалось в апреле. Впервые этот сигнал прозвучал по итогам заседания совета директоров Банка России в июне, когда ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании (26 июля).

Подешевели расписки OZON (-7%), "НЛМК" (-5,2%), ПАО "Полюс" (-5,2%), Polymetal (-5,2%), "ММК" (-4,5%), "Газпрома" (-4,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,9% и -6,6% "префы"), ВТБ (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,5%), АФК "Система" (-3,5%), "Норникеля" (-3,5%), "Роснефти" (-2,7%), "Северстали" (-2,7%), "РусГидро" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,6%), "Мечела" (-2,4%), "Магнита" (-2,2%), "Интер РАО" (-2,1%), "Газпром нефти" (-2%), "Татнефти" (-2%), Сбербанка (-1,9% и -1,7% "префы"), "ТКС Холдинг" (-1,9%), "МТС" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, наибольшее давление на российские акции в среду оказал валютный фактор - рубль продолжил активно укрепляться. Главный драйвер роста рубля - перекос спроса и предложения на рынке: спрос импортеров на валюту мог резко просесть из-за усугубления сложностей с оплатой поставок, валюта же от экспорта продолжает поступать в прежнем объеме. К тому же близится налоговый период. Сказывается и рост относительной привлекательности облигаций по соотношению риск/доходность. Позитивом выступил рост цен на нефть - баррель Brent перевалил за $85 впервые с конца апреля, отмечает эксперт.

В четверг Народный банк Китая будет решать судьбу процентных ставок, ЕЦБ представит ежемесячный отчет, в США выйдет важная статистика (объем строительства новых домов в мае, недельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице). Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки от 7 июня.

"Индекс МосБиржи приблизился к 3000 пунктам, здесь расположена сильная поддержка, от которой может сформироваться отскок. Важным условием для восстановления является прекращение тенденции укрепления рубля. Прогноз на 20 июня по индексу МосБиржи - 2985-3100 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи приблизился к отметке 3000 пунктов, рынок снижается третью торговую сессию подряд. Давление на котировки оказывает укрепляющийся рубль из-за падения спроса со стороны импортеров, а также на фоне продаж иностранной валюты Банком России и экспортерами в рамках приближающегося налогового периода.

"Значительное укрепление рубля может подвигнуть ЦБ РФ отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ. В текущих условиях данная мера поддержки выглядит избыточной", - считает эксперт.

Динамику хуже рынка продемонстрировал металлургический сектор, где акции компаний реагируют на значительное укрепление рубля. На внешних рынках в целом сохраняется оптимистичный настрой. Недавнее заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса укрепило уверенность инвесторов в том, что ФРС уже в текущем году перейдет к снижению базовой ставки на фоне уменьшения потребительской инфляции. Котировки на нефть поддерживают политика ОПЕК+, а также постепенный рост спроса со стороны КНР. Конфликт на Ближнем Востоке также остается в фокусе внимания инвесторов и играет не последнюю роль в удержании цен на нефть на относительно высоких уровнях, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает отыгрывать среднесрочные негативные факторы в виде перспективы усиления налоговой и фискальной нагрузки на экономику РФ. Юань в течение дня достиг минимума с мая 2023 года 10,84 руб., очевидно, опасаясь приостановки торгов из-за возможных вторичных санкций.

Опережающее падение "префов" акций "Сургутнефтегаза" (62,3 рубля), судя по всему, обеспечивается обвалом курса доллара к рублю. "Сургутнефтегаз" знаменит своими долларовыми накоплениями, а акции, как правило, наиболее активно растут в случае девальвации рубля. При этом стоит учитывать, что "префы" "Сургутнефтегаза" на данный момент являются самой интересной дивидендной историей текущего сезона с доходностью 19,2%, что выше ключевой ставки ЦБ РФ в 16%, отмечает аналитик.

Чем ниже упадет стоимость "префов" "Сургутнефтегаза", тем выше будет их дивидендная доходность (например, при достижении 57 руб. она вырастет еще на 10%) и тем привлекательнее будет их покупка перед закрытием реестра 18 июля (ГОСА по дивидендам назначено на 28 июня), полагает Кожухова. Дивидендный фактор в ближайшие недели может ограничивать падение "префов" "Сургутнефтегаза", особенно в случае восстановления позиций доллара. Однако перспектива быстрого закрытия дивидендного "гэпа" в условиях "медвежьего" тренда на российском рынке и осуществления выплат компанией лишь раз в год представляется неоднозначной, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в среду не показали единой динамики, при этом долларовый индикатор завершил сессию в уверенном "плюсе" благодаря скачку рубля. Индекс МосБиржи, напротив, достиг минимума с декабря 2023 года и продвигается к психологически важной отметке 3000 пунктов, при пробое которой следующими целями движения станут 2960 пунктов и 2900 пунктов. На российском рынке нет веских поводов для покупок, а позитивные факторы в основном уже учтены в ценах, в отличие от перспективы усиления монетарного и налогового давления в ближайшие месяцы, заключила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках акций в середине недели царят смешанные настроения. В Европе инвесторы проявляют осторожность в преддверии грядущих выборов во Франции и Великобритании.

Вышедшие накануне статданные указывают на неплохое состояние американской экономики. Промышленное производство в Штатах в мае увеличилось на 0,9% м/м - самыми высокими темпами за последние 10 месяцев, при прогнозах роста на 0,3% м/м. В то же время более слабый, чем ожидалось, рост розничных продаж в мае (+0,1% м/м при прогнозах роста на 0,3%) свидетельствует о постепенном охлаждении экономики, которого добивается ФРС.

В Гонконге инвесторы были воодушевлены заявлением главы Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) У Цина о том, что регулятор скоро представит проект реформ биржи STAR Market - китайского аналога Nasdaq.

На российском фондовом рынке продолжается нисходящая коррекция. Значительных позитивных новостей, способных поддержать рынок, пока не наблюдается. Индекс МосБиржи обновил минимум прошлой недели, когда рынок падал на новостях о новых антироссийских санкциях США. Следующий сильный уровень поддержки находится на отметке 3000 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite ушел вниз на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,9%), нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,9%, FTSE прибавил 0,2%) и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,1-0,2%).

Объем японского экспорта в мае увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Рост был отмечен по итогам шестого месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта в мае на 13% после апрельского подъема на 8,3%.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения Банка Англии. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, также предполагал замедление до 2%.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

На нефтяном рынке вечером в среду цены стабилизировались вблизи максимумов за семь недель на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,31 за баррель (-0,01% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $81,53 за баррель (+0,1% и +1,5% во вторник).

Греческое торговое судно Tutor, которое ранее атаковали йеменские хуситы в Красном море, предположительно затонуло, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Речь идет о судне, которое подверглось обстрелу 12 июня в 120 км к юго-западу от портового города Ходейда. После атаки экипаж судна эвакуировался. UKMTO рекомендовало перемещаться в этом районе с осторожностью.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-9,8%), ПАО "Россети Урал" (-7,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-7,8%), банка "Уралсиб" (-7,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-7,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-7,1%), "Белона" (-7,1%).

Акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" (-6%, до 18,35 рубля; -2% "префы", до 216,85 рубля) на заочном годовом собрании 18 июня утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,4249 рубля на каждую обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на привилегированную, говорится в материалах компании.

Выросли "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (+2,7%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 96,43 млрд рублей (из них 12,78 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 11,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").