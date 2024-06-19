"Т-Инвестиции" снизили прогнозный диапазон курса рубля на 2П24 до 87-92 руб./$1

"Т-Инвестиции" понизили прогнозный диапазон курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие 2024 года с 90-95 руб./$1 до 87-92 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста Софьи Донец.

"Последние два дня принесли резкий разворот в сторону укрепления рубля - он изменился почти на 9% к прошлой неделе, неожиданно вернувшись к уровням июня 2023 года. Это движение мы связываем с совокупностью факторов, среди которых доминирует закрытие валютных позиций российских клиентов как реакция на последний раунд санкций, - пишет эксперт. - Возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшие недели, однако мы считаем маловероятным устойчивый уход рубля значимо ниже 11 руб./юань. Отскок в сторону ослабления ждем в начале июля. Основные факторы формирования курса рубля - внешнеторговые - не поменялись, но с учетом эффекта закрытия валютных позиций и изменения предпочтений российских инвесторов по валюте мы снижаем наш прогнозный интервал на второе полугодие: с 90-95 руб./$1 до 87-92 руб./$1".

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