Рубль днем продолжает уверенно расти в паре с юанем в рамках подготовки к налоговым выплатам июня

Москва. 19 июня. Рубль днем в среду уверенно укрепляется в паре с китайским юанем на фоне высоких цен на нефть и в рамках начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,2 руб. в 15:00 мск, что на 25,45 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В этой связи наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF упал относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 3,71 рубля, до 82,29 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 3,63 рубля, до 89,63 руб./EUR1.

Валютный рынок проведет ближайшее время в режиме "пилообразных качелей", полагают аналитики Росбанка.

"Мы не готовы напрямую объяснять укрепление рубля рывком вверх цен на нефть из-за напряжения на Ближнем Востоке. Скорее, идет осмысление, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в том числе международные расчеты) после санкций на Московскую биржу, - пишут эксперты. - Также высока неопределенность накануне экспирации в четверг июньских фьючерсов. В условиях низкой прозрачности валютный рынок, вероятно, проведет ближайшее время в режиме "пилообразных качелей". В такие эпизоды особенно вырастает ценность инструментов хеджирования и ориентации на короткие временные горизонты".

Аналитики не исключают ответных мер ЦБ РФ на фоне быстрого укрепления рубля к юаню.

"Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки", - отмечается в аналитических материалах SberCIB Investment Research. "Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния", - пишут эксперты инвестбанка.

"Банк России, вероятно, откажется от продолжения продаж юаней во втором полугодии для более плавной адаптации рынка к новым условиям", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах, - пишет эксперт в обзоре. - Складывающийся на ключевом юаневом сегменте валютного рынка дисбаланс угрожает дальнейшим (не вполне оправданным с фундаментальной точки зрения) укреплением рубля. И, по нашему мнению, уже требует мер донастройки со стороны регулятора и властей", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Минфин РФ в своих поправках в федеральный бюджет 2024 года ориентируется на текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 5,1%, но в случае отклонения фактических темпов инфляции от него готов осенью скорректировать этот параметр, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.

"Сейчас уровень инфляции находится около 8%, это выше, чем действующий прогноз, но, по оценкам Минэкономразвития, мы видим, что во втором полугодии темпы роста инфляции должны снижаться (...) Если мы увидим, что темпы инфляции будут отличаться от сегодняшнего прогноза, то осенью, когда будем выходить к вам с предложениями по корректировке бюджета, уточнения бюджета, мы можем подкорректировать этот показатель", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов, насколько реальны текущие ожидания по темпам инфляции.

"Но сегодня наши прогнозисты говорят, что 5,1% это та оценка, на которую мы сегодня ориентируемся", - отметил Силуанов.

Поводов для удержания ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне (16% годовых) пока нет, при этом ее повышение по итогам заседания 26 июля 2024 года может составить лишь 1 п.п., говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Банк России во вторник раскрыл данные по работе банков в первом квартале 2024 года. В нем отмечается замедление темпов роста кредитования. Этот факт должен будет способствовать смягчению настроений членов совета директоров Банка России на следующем заседании по ключевой ставке. Однако такой позитив во многом нивелируется ростом ожидаемой населением инфляции с майских 11,7% до 11,9% в июне. Наблюдаемую инфляцию население оценивает в 14,4% против 14% в прошлом месяце. Так что особых поводов для оставления ключевой ставки на нынешнем уровне пока нет. Но есть надежды, что размер повышения составит лишь 1 п.п." - указывает эксперт.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются днем в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $85,48 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $81,65 за баррель.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником (День освобождения от рабства).