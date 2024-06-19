"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 72 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 72 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,94%, стоп-приказ: 57,9 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

11 июня компания опубликовала операционные результаты за май 2024 года. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 25,9% больше по сравнению с маем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 30,6%.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, пробой сопротивления на уровне 60 руб. это подтверждает. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,9 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36", - указывают в "Финаме".

"Аэрофлот" - российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

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