Валютный фактор остается основным негативом для рынка акций - "БКС МИ"

Валютный фактор остается основным негативом для рынка акций, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Российский рынок акций в среду вновь открылся вниз и после кратковременной просадки отскочил от минимумов недели. Однако продолжить восстановление не удалось: наши фондовые индикаторы вновь резко сдали позиции, но пока удержались от пробоя сегодняшних минимумов. Валютный фактор остается основным негативом для нашего рынка. Очередная волна сильного укрепления рубля угрожает тем, что его курс дольше останется на завышенных уровнях. Это способно ухудшить финансовые показатели многих компаний", - пишут эксперты.

Дополнительным негативом, на их взгляд, может выступать нарастающие опасения повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ. Такие настроения усилились из-за вчерашних данных регулятора о том, что в этом месяце инфляционные ожидания населения выросли.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на полугодовом минимуме 3032 пунктов, который был установлен в прошлый четверг, - указывают в "БКС МИ". - Просадка фондового индикатора на этой неделе в основном вызвана валютным фактором (индекс РТС вчера закрылся в небольшом плюсе). При этом текущие распродажи иностранной валюты могут постепенно сойти на нет. В результате сейчас более вероятным выглядит по меньшей мере еще одна попытка развить более устойчивую восходящую коррекцию нашего рынка".

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