NVIDIA - основной бенефициар технологической революции ИИ - Freedom Finance Global

NVIDIA Corp. является основным бенефициаром технологической революции ИИ, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Рыночная капитализация NVIDIA по итогам торгов 18 июня достигла $3,34 трлн, - констатирует эксперт. - В результате компания стала самой дорогой в мире и потеснила с первого места Microsoft. NVIDIA - основной бенефициар технологической революции ИИ, занимающий практически монопольное положение в сфере ускорителей вычислений для дата-центров. Активный рост котировок NVDA был обеспечен существенным улучшением финансовых показателей компании и ажиотажным спросом на ее продукцию. Рыночная стоимость NVIDIA впервые преодолела $1 трлн 13 июня 2023 года, уже 1 марта она превысила $2 трлн, а 5 июня достигла $3 трлн. Это самый быстрый темп роста капитализации в истории рынка".

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