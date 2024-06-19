Рубль утром уверенно растет к китайскому юаню на фоне подготовки к налоговым выплатам июня

Москва. 19 июня. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже утром в среду, рубль дорожает на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,285 руб. (-16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 51,14 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Чуть позднее юань опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года. В 10:08 мск курс китайской валюты составил 10,9655 руб., что на 48,45 коп. ниже уровня предыдущего закрытия.

Дальнейшее падение курса юаня по отношению к рублю выглядит высоковероятным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ярко выраженная тенденция укрепления рубля к китайской валюте на Московской бирже обусловлена сохраняющимся навесом предложения со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку в том числе в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 июня, и Банка России. Продажам юаней во второй половине вторника способствовало и усиление роста нефтяных котировок. Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах, - пишет эксперт в обзоре. - Складывающийся на ключевом юаневом сегменте валютного рынка дисбаланс угрожает дальнейшим (не вполне оправданным с фундаментальной точки зрения) укреплением рубля. И, по нашему мнению, уже требует мер донастройки со стороны регулятора и властей".

Цены на нефть эталонных марок немного дешевеют утром в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:15 мск составляет $85,05 за баррель, что на 0,32% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,3%, до $81,2 за баррель.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником (День освобождения от рабства).