Нефть, вероятно, будет торговаться у отметки $85/барр. в среду - SberCIB

Нефть, вероятно, будет торговаться у отметки $85/барр. в среду, а рубль может укрепиться до 11 руб. за юань, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent во вторник подорожал на $1,08, до $85,33, - напоминают эксперты. - Котировки поддержала геополитическая напряжённость в Европе и на Ближнем Востоке, а также интерес инвесторов к рискованным активам. В среду утром Brent торгуется вблизи уровня вчерашнего закрытия из-за низкой активности трейдеров - в США сегодня выходной, торги не проводят. Сегодня Brent может торговаться около $85/барр.".

По мнению аналитиков, рубль в среду может укрепиться до 11 руб. за юань. Они не исключают, что Центробанк может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния.

"Доходности номинальных ОФЗ выросли во вторник ещё на 15 базисных пунктов из-за того, что инфляционные ожидания в июне повысились до 11,9 с 11,7% месяцем ранее, - констатируют аналитики инвестбанка. - В среду Минфин России предложит 11-летний выпуск с фиксированным купоном и 13-летний флоатер. Вероятно, размещение флоатера позволит ведомству выполнить большую часть плана заимствований на второй квартал 2024 года уже сегодня. Если так, доходности ОФЗ сегодня могут быть стабильны".

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