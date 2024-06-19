Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи опускался к 3060п

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в среду сохранил нисходящий импульс предыдущего дня из-за ухода игроков от рисковых активов на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшую нефть (Brent торгуется выше $85 за баррель); индекс МосБиржи опускался в район 3060 пунктов, после чего отскочил. В лидерах снижения выступают акции металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3085,77 пункта (-0,9%, минимум сессии - 3061,19 пункта), индекс РТС - 1116,88 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составляет 87,0354 руб. (-2,0145 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций краткосрочно остается под давлением продавцов, что в целом оправданно. Риск ужесточения монетарной политики со стороны ЦБ РФ настораживает инвесторов, и ликвидность уходит в защитные активы. Техническая картина оптимизма пока не добавляет.

"Мы полагаем, что до конца лета индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3000-3300 пунктов, однако в среднесрочной перспективе растущий тренд может возобновиться", - считают аналитики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уход индекса МосБиржи ниже поддержки 3110 пунктов открывает дорогу к июньскому минимуму 3032 пункта.

У российских инвесторов в ближайшие месяцы может не оказаться значимых поводов для покупок, что на данный момент подтверждает ухудшение технической картины. Некоторые акции при этом продолжают смотреться лучше рынка как в расчете на дивиденды, так и на сохранение высоких финансовых показателей в текущем году. Одним из фаворитов биржевого рынка при этом остается Сбербанк, от которого ждут высоких дивидендов, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, Банк России накануне раскрыл данные по работе банков в первом квартале 2024 года: совокупная прибыль банковского сектора выросла несущественно, как относительно предыдущего квартала, так и показателя годом ранее. Значительная ее часть была получена за счет роспуска резервов, но вряд ли этот фактор и дальше будет способствовать наращиванию прибыли, поскольку качество кредитов находится на очень хорошем уровне и уменьшать резервы особо некуда, полагает эксперт.

При этом регулятор повысил свои прогнозы относительно итогового годового результата банковской системы до 3,1-3,6 трлн руб. В прошлом году было заработано 3,3 трлн руб. Таким образом, банки в среднем вполне могут увеличить финансовый результат по сравнению с прошлым годом. Однако нужно быть готовым, что второй квартал для финансового сектора будет хуже первого, считает Антонов.

"Мы считаем, что акции банков в портфелях - далеко не худшее инвестиционное решение. Нашими фаворитами являются Сбер, ТКС, Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и Совкомбанк (MOEX: SVCB). Последний, правда, планирует снижение чистой прибыли в этом году, но скорее всего, возобновит ее рост в следующем. Однако при усилении коррекционного снижения рынка в целом акциям банков не избежать просадки. Пока же все говорит о том, что индекс МосБиржи всерьез нацелился протестировать отметку 3000 пунктов, и далеко не факт, что она устоит", - полагает эксперт.

В обзоре ЦБ о банках отмечается замедление темпов роста кредитования. Этот факт должен будет способствовать смягчению настроений членов совета директоров Банка России на июльском заседании по ключевой ставке. Однако этот позитив во многом нивелируется ростом ожидаемой населением инфляции с майских 11,7% до 11,9% в июне. Наблюдаемую инфляцию население оценивает в 14,4% против 14% в прошлом месяце. Так что особых поводов для оставления ключевой ставки ЦБ на текущем уровне в 16% годовых пока нет. Но есть надежды, что размер повышения составит лишь 1 п.п., отмечает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,03-0,3%, обновили в очередной раз максимумы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,03%). Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы.

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI. Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он.

По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году.

Компания Nvidia нарастила во вторник рыночную стоимость на 3,5%, до $3,34 трлн. В результате чипмейкер стал самой дорогой компанией мира, обойдя Microsoft и Apple, чья капитализация сократилась на 0,5% (до $3,32 трлн) и на 1,1% (до $3,29 трлн) соответственно. Пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 в США.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,8%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,2%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Объем японского экспорта в мае увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Рост был отмечен по итогам шестого месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта в мае на 13% после апрельского подъема на 8,3%.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения Банка Англии. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, также предполагал замедление до 2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно корректируются после роста накануне до максимумов за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,17 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $81,33 за баррель (-0,3% и +1,5% во вторник).

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, считает он.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (*3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,6%), "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,6%).

Выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,9%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+2,6%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,14 млрд рублей (из них 3,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,87 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,54 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").