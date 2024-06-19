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19 июня 2024 года 11:08
Акции Сбербанка остаются одними из фаворитов рынка РФ - "Велес Капитал"
Акции Сбербанка пока остаются одними из фаворитов на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Рынок в целом остается под основным "медвежьим" давлением, что предупреждает о рисках дальнейших продаж. У инвесторов в РФ в ближайшие месяцы может не оказаться значимых поводов для покупок, что на данный момент подтверждает и ухудшение технической картины. Некоторые акции при этом продолжают смотреться "лучше рынка" как в расчете на дивиденды, так и на сохранение высоких финансовых показателей в текущем году. В частности, ЦБ РФ накануне существенно повысил прогноз по прибыли банков на 2024 год: с 2,3-2,8 трлн руб до 3,1-3,6 трлн руб. Одним из фаворитов биржевого рынка при этом остается Сбербанк, от которого ждут в том числе высоких дивидендов", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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