Котировки нефти Brent имеют шансы на рост - ПСБ

Котировки нефти Brent имеют шансы на рост, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent восстанавливаются после длительной просадки, ближайший фьючерс пытается закрепиться выше $85/барр., - отмечает эксперт. - Шансы на дальнейший рост нефти есть: максимальный за последние 7 лет объем коротких позиций на бирже ICE начал сокращаться, как ожидалось, - за неделю на ~35 тыс. контрактов, до 137,3 тыс. Рост цен ожидается на фоне высокой потребительской активности в автомобильный сезон и увеличения спроса со стороны транспортного сектора и кондиционирования. В случае появления позитивных сигналов от ФРС сырье также может получить дополнительный импульс к росту. Впрочем, в среду активность в нефти может быть не такой выраженной из-за закрытия биржи в Штатах в связи с государственным праздником".

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