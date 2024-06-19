Дальнейшее укрепление рубля к юаню выглядит высоковероятным - ПСБ

Дальнейшее падение курса юаня по отношению к рублю выглядит высоковероятным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ярко выраженная тенденция укрепления рубля к китайской валюте на Московской бирже обусловлена сохраняющимся навесом предложения со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку в том числе в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 июня, и Банка России. Продажам юаней во второй половине вторника способствовало и усиление роста нефтяных котировок. Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах, - пишет эксперт в обзоре. - Складывающийся на ключевом юаневом сегменте валютного рынка дисбаланс угрожает дальнейшим (не вполне оправданным с фундаментальной точки зрения) укреплением рубля. И, по нашему мнению, уже требует мер донастройки со стороны регулятора и властей".

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