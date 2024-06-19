.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Бизнес РФ нашел способ проводить платежи в Китай
С середины мая ситуация с платежами в Китай улучшилась, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его словам, в апреле транзакции почти не проходили. Однако в прошлом месяце наметился серьезный сдвиг во...
 
Почти треть IT-компаний могут снизить инвестиции из-за повышения налога на прибыль
Почти треть - 30% - IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 г. Это следует из результатов отраслевого опроса ассоциации "Руссофт", в котором приняли участие...
 
Практика платежей в рассрочку осваивает страховой рынок
Страховые компании начали предлагать возможность оплачивать свои продукты "по частям", то есть с использованием сторонних BNPL-сервисов, пишет "Коммерсант".. При использовании BNPL стоимость страхового продукта для клиента не меняется. Сам по себе...
 
19 июня 2024 года 09:53

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов России 19 июня проведет первичные аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26245. Аналитики отмечают, что в предыдущий раз первичные аукционы по размещению нового госдолга проводились 22 мая текущего года. После этого Минфин РФ 29 мая и 5 июня не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. В свою очередь 12 июня аукционов не было в связи с праздничным днем (День России).

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Вместе с тем объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI. Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он. По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году. "Как говорят мне контакты в сфере бизнеса, потребители переключаются на более дешевые товары, и компании реагируют на это дополнительными скидками", - сказала она в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Это повышает ее оптимизм в отношении того, что инфляция находится на пути к целевым 2%. "Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, наверняка станет целесообразным смягчить [денежно-кредитную] политику в определенный момент в этом году", - заявила Куглер.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Так, японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,23%, в то время как китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,4% в отсутствие свежих катализаторов движения рынка. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1% на торгах в среду. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене утром в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,26 за баррель, что всего на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подскочили в цене на 1,3%, до $85,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому моменту на 0,11% - до $81,48 за баррель. Накануне данный фьючерсный контракт подорожал на 1,5%, до $81,57 за баррель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи. Негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное восстановление добычи после III квартала "в целом закончилась и расценивается как чрезмерная", добавил он в интервью MarketWatch. После этого представители группы "подтвердили приверженность гибкому подходу и намерение снижать объем добровольных сокращений добычу только в случае, если этого будут требовать рыночные условия". "Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, добавил Ричи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 июня выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 35,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,925 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 104,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 900,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001Р-12R" (+1,53%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+1,1%) и "Газпром капитал БО-04" (+0,59%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,36%), "РЖД-28" (-0,9%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) завершил размещение 10-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными: спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,1% годовых.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 на 10 млрд рублей и выпуска облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года на 10 млрд рублей. Сбор заявок на займы прошел 11 июня. Спред к ключевой ставке ЦБ по обоим эмиссиям установлен в размере 1,1% годовых. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней.

МСП банк установил размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 2,9% годовых. Значение ключевой ставки Банка России будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,9% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение пройдет 21 июня.

ООО "Торговый дом РКС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-04 в размере 20% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 500 млн рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,55% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня.

АО "Автобан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 24 июня.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) 21 июня начнет размещение биржевых облигаций серии БО-005Р-08 и 27 июня размещение выпуска классических облигаций серии 002Р-22. Срок обращения биржевого выпуска составит один месяц, объем пока не раскрывается; срок обращения классических бондов - 27 лет с амортизацией, объем - 500 млн рублей. Сбор заявок на биржевой выпуск БО-005Р-08 пройдет 19 июня с 12:00 до 12:30 мск. Выпуск классических бумаг будет размещаться по закрытой подписке, ставка 1-го купона по нему составит 8,42% годовых, длительность купона - 1 год.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых. Ставка 17-24-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 21% годовых, купоны квартальные. Мосбиржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала 30-летнюю программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Электроаппарат" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Четырехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей был размещен в декабре 2022 года. С учетом досрочного погашения, объем займа в обращении составляет 113,7 млн рублей. Ставка текущего квартального купона - 16% годовых, 2 июля по выпуску предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 337 тыс. 312 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация приобрела 6,75% займа. Выпуск серии БО-05 объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в сентябре 2024 года - 16,9% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) выкупило по оферте 4 млн 193,344 тыс. облигаций серии 001Р-20 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 59,91% займа. Компания разместила 15-летний выпуск облигаций объемом 7 млрд рублей в июне 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до данной оферты. Ставки 13-27-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,15% годовых. Соответственно, ставка текущего, 13-го, купона составляет 18,15% годовых.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Ситиматик-Югра" допустил технический дефолт при выплате 2-го купона облигаций 1-й серии на сумму 126,5 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере". Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В ноябре 2022 года Банк России зарегистрировал изменения в условия эмиссии, согласно которым, срок обращения выпуска увеличен с 12,5 до 18 лет, а количество купонных периодов - с 9 до 15. Выплата 1-го купона была перенесена на июнь 2023 года. Также уточнен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам: ставка 2-15-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4%. Длительность 2-14-го купонов - год, 15-го - полгода. Ставка 2-го купона составляла 11,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июня 2024 года 10:13
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - заседание Банка Англии по процентной ставке; - число первичных обращений за пособиями по безработице в США; - число начатых строительств домов и разрешений на...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 09:58
Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупок в текущий момент - инвестбанк "Синара"
Акции "НОВАТЭКа" привлекательны при текущих котировках, рейтинг - "покупать", считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и аналитик Василий Мордовцев. "Один из комитетов верхней палаты парламента Франции выступил с инициативой, призывающей запретить импорт СПГ...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 09:30
Вероятность тестирования сверху вниз уровня 3000п по индексу Мосбиржи повышенная - БКС Экспресс
Вероятность тестирования сверху вниз круглого уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в настоящее время повышенная, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. На фоне роста ставок и обвала цен ОФЗ из-за инфляции, безудержного укрепления рубля из-за двухсторонних валютных...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 09:13
Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3000п - "Цифра брокер"
Возможен уход индекса Мосбиржи ниже психологической отметки в 3000 пунктов на фоне сложившихся для фондового рынка условий, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Значительное укрепление рубля вызвало волну распродаж на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи снизился за день...    читать дальше
.
20 июня 2024 года 09:10
Shanghai Composite снизился на 0,2%
Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в четверг, остальная Азия в минусе. Нефть торгуется без единой динамики, Brent находится у $85,1 за баррель в четверг утром.    читать дальше
.
19 июня 2024 года 19:30
Рынок акций РФ упал ниже 3030п по индексу МосБиржи, обновив минимум с середины декабря на укреплении рубля
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за ухода игроков от рисковых активов на фоне резкого укрепления рубля и на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, сдерживающим "медведей" фактором выступила выросшая нефть (Brent торгуется выше $85,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3030 пунктов, обновив минимум с середины декабря 2023 года, а индекс РТС превысил 1150 пунктов за счет укрепления рубля; в лидерах снижения выступили расписки Ozon (-7%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-6,6%).    читать дальше
.
19 июня 2024 года 19:20
Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем в рамках подготовки к налоговым выплатам июня
Москва. 19 июня. Рубль в среду заметно укрепился в паре с китайским юанем в рамках начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,19 руб. в 19:00 мск, что на 25,75 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года.    читать дальше
.
19 июня 2024 года 18:38
Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время - Альфа-банк
Акции "Мать и дитя" привлекательны для покупок в настоящее время, считает аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. "Мы считаем, что сейчас на рынке сложился благоприятный момент для наращивания позиции в акциях Группы "Мать и дитя" на фоне ее слабости после окончания процесса редомициляции. На...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 18:04
"Финам" повысил прогнозную цену акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund до $85,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с $81,3 до $85,2 за штуку (что предполагает потенциал роста 9,5% от текущего уровня) на горизонте года в связи с улучшением финансовых прогнозов по компаниям, входящим в фонд, рейтинг - "держать", сообщается в...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 17:30
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AMD с прогнозной ценой $138
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью $138 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "В последние годы значительные инвестиции в разработку новых...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 17:05
SberCIB рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с целью 1450 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 49%, сообщается в материале инвестбанка. "Эмитент завершил редомициляцию и вернулся на Московскую биржу. "Мать и дитя" может продолжить...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 16:29
Рост инфляционных ожиданий - пока не повод для подъема ставки ЦБР - Райффайзенбанк
Рост инфляционных ожиданий населения пока не является поводом для повышения ключевой ставки Банка России, при этом ее текущий высокий уровень может сохраниться в течение более продолжительного времени, считают аналитики Райффайзенбанка. По данным июньского опроса ФОМ, инфляционные ожидания...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 15:58
"Т-Инвестиции" снизили прогнозный диапазон курса рубля на 2П24 до 87-92 руб./$1
"Т-Инвестиции" понизили прогнозный диапазон курса валютной пары доллар/рубль на второе полугодие 2024 года с 90-95 руб./$1 до 87-92 руб./$1, сообщается в материале главного экономиста Софьи Донец. "Последние два дня принесли резкий разворот в сторону укрепления рубля - он изменился почти на 9% к...    читать дальше
.
19 июня 2024 года 15:40
Рубль днем продолжает уверенно расти в паре с юанем в рамках подготовки к налоговым выплатам июня
Москва. 19 июня. Рубль днем в среду уверенно укрепляется в паре с китайским юанем на фоне высоких цен на нефть и в рамках начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,2 руб. в 15:00 мск, что на 25,45 копейки меньше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года.    читать дальше
.
19 июня 2024 года 15:27
ПСБ повысил прогнозную цену акций Аэрофлота до 69 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" до 69 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Большое влияние окажет фактическое исполнение контрактов на поставки новых самолетов, которое приобретает решающее значение в условиях рекордной занятости...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.