Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов России 19 июня проведет первичные аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26245. Аналитики отмечают, что в предыдущий раз первичные аукционы по размещению нового госдолга проводились 22 мая текущего года. После этого Минфин РФ 29 мая и 5 июня не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. В свою очередь 12 июня аукционов не было в связи с праздничным днем (День России).

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Вместе с тем объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 0,3%. В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI. Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он. По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году. "Как говорят мне контакты в сфере бизнеса, потребители переключаются на более дешевые товары, и компании реагируют на это дополнительными скидками", - сказала она в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Это повышает ее оптимизм в отношении того, что инфляция находится на пути к целевым 2%. "Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, наверняка станет целесообразным смягчить [денежно-кредитную] политику в определенный момент в этом году", - заявила Куглер.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Так, японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,23%, в то время как китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,4% в отсутствие свежих катализаторов движения рынка. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,2%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1% на торгах в среду. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене утром в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,26 за баррель, что всего на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подскочили в цене на 1,3%, до $85,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому моменту на 0,11% - до $81,48 за баррель. Накануне данный фьючерсный контракт подорожал на 1,5%, до $81,57 за баррель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи. Негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное восстановление добычи после III квартала "в целом закончилась и расценивается как чрезмерная", добавил он в интервью MarketWatch. После этого представители группы "подтвердили приверженность гибкому подходу и намерение снижать объем добровольных сокращений добычу только в случае, если этого будут требовать рыночные условия". "Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, добавил Ричи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 июня выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 35,381 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,925 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 104,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 900,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001Р-12R" (+1,53%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+1,1%) и "Газпром капитал БО-04" (+0,59%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,36%), "РЖД-28" (-0,9%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,66%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) завершил размещение 10-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными: спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,1% годовых.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 на 10 млрд рублей и выпуска облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года на 10 млрд рублей. Сбор заявок на займы прошел 11 июня. Спред к ключевой ставке ЦБ по обоим эмиссиям установлен в размере 1,1% годовых. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней.

МСП банк установил размер спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 2,9% годовых. Значение ключевой ставки Банка России будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,9% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение пройдет 21 июня.

ООО "Торговый дом РКС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-04 в размере 20% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 500 млн рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,55% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня.

Дочерний банк "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня.

АО "Автобан-финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,56% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 24 июня.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) 21 июня начнет размещение биржевых облигаций серии БО-005Р-08 и 27 июня размещение выпуска классических облигаций серии 002Р-22. Срок обращения биржевого выпуска составит один месяц, объем пока не раскрывается; срок обращения классических бондов - 27 лет с амортизацией, объем - 500 млн рублей. Сбор заявок на биржевой выпуск БО-005Р-08 пройдет 19 июня с 12:00 до 12:30 мск. Выпуск классических бумаг будет размещаться по закрытой подписке, ставка 1-го купона по нему составит 8,42% годовых, длительность купона - 1 год.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых. Ставка 17-24-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 21% годовых, купоны квартальные. Мосбиржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала 30-летнюю программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Электроаппарат" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Четырехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей был размещен в декабре 2022 года. С учетом досрочного погашения, объем займа в обращении составляет 113,7 млн рублей. Ставка текущего квартального купона - 16% годовых, 2 июля по выпуску предстоит исполнение оферты.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) выкупило по оферте 337 тыс. 312 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация приобрела 6,75% займа. Выпуск серии БО-05 объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в сентябре 2024 года - 16,9% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) выкупило по оферте 4 млн 193,344 тыс. облигаций серии 001Р-20 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 59,91% займа. Компания разместила 15-летний выпуск облигаций объемом 7 млрд рублей в июне 2021 года по ставке квартального купона 7,85% годовых до данной оферты. Ставки 13-27-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,15% годовых. Соответственно, ставка текущего, 13-го, купона составляет 18,15% годовых.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Ситиматик-Югра" допустил технический дефолт при выплате 2-го купона облигаций 1-й серии на сумму 126,5 млн рублей. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере". Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. В ноябре 2022 года Банк России зарегистрировал изменения в условия эмиссии, согласно которым, срок обращения выпуска увеличен с 12,5 до 18 лет, а количество купонных периодов - с 9 до 15. Выплата 1-го купона была перенесена на июнь 2023 года. Также уточнен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам: ставка 2-15-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4%. Длительность 2-14-го купонов - год, 15-го - полгода. Ставка 2-го купона составляла 11,5% годовых.