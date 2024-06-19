Nvidia стала самой дорогой компанией мира

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник. Азиатские фондовые рынки изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене утром в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось, что этот показатель не изменился.

Объем промышленного производства в Штатах в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

В апреле промпроизводство не изменилось относительно марта.

Федрезерву потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI.

Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев, добавил он.

По его словам, перспективы американской экономики неопределенны, и ФРС не нужно менять ставку до прояснения ситуации с траекторией инфляции и динамикой рынка труда.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Адриана Куглер отметила, что снижение цен крупными ритейлерами страны повысило шансы на снижение ставок в этом году.

"Как говорят мне контакты в сфере бизнеса, потребители переключаются на более дешевые товары, и компании реагируют на это дополнительными скидками", - сказала она в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Это повышает ее оптимизм в отношении того, что инфляция находится на пути к целевым 2%. "Если экономика будет развиваться так, как я ожидаю, наверняка станет целесообразным смягчить [денежно-кредитную] политику в определенный момент в этом году", - заявила Куглер.

Nvidia Corp. (SPB: NVDA) нарастила рыночную стоимость на 3,5% по итогам торгов во вторник, до $3,34 трлн. В результате чипмейкер стал самой дорогой компанией мира, обойдя Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Apple Inc. (SPB: AAPL), чья капитализация сократилась на 0,5% (до $3,32 млрд) и 1,1% (до $3,29 млрд) соответственно. Пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 в США.

Акции Lennar Corp. (SPB: LEN) подешевели на 5%, несмотря на позитивную квартальную отчетность. Инвесторов разочаровал прогноз сдачи домов в эксплуатацию в текущем финансовом квартале. Строительная компания ожидает этот показатель на уровне 20,5-21 тыс. домов, в то время как рынок ожидал 20,91 тыс.

Капитализация Occidental Petroleum (SPB: OXY) выросла на 1,8%. Инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) вновь увеличила свою долю в Occidental Petroleum, купив за три дня 2,9 млн ее акций на сумму около $173 млн.

Adobe Inc. (SPB: ADBE) сократила рыночную стоимость на 0,7%. Минюст США подал судебный иск против этого разработчика программного обеспечения, утверждая, что он вводит в заблуждение потребителей, затрудняя отмену подписки на свои сервисы.

Бумаги образовательного стартапа Chegg Inc. (SPB: CHGG) повысились в цене на 3,5%. Компания анонсировала сокращение штата на 23% и заявила о намерении сфокусироваться на запросах ключевой аудитории.

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific (SPB: BSX) договорился о покупке конкурирующей Silk Road Medical Inc. с оценкой стоимости в $1,2 млрд. Первая компания прибавила 0,2% капитализации, вторая - 24%.

Котировки акций America''s Car-Mart (SPB: CRMT) снизились на 6,4%. Автодилер, специализирующийся на торговле подержанными автомобилями, в феврале-апреле сократил чистую прибыль до $426 тыс., или 6 центов в расчете на акцию по сравнению с $2,1 млн (32 центов на акцию) годом ранее. Выручка уменьшилась на 5,8% и достигла $364,7 млн.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,15% и составил 38834,86 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,25% - до рекордных 5487,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и достиг 17862,23 пункта, также в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс растет уже семь сессий подряд - дольше всего с 19 декабря 2023 года.

В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду.

Котировки акций технологических компаний растут вслед за подъемом стоимости бумаг американской Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Поддержку азиатским рынкам также оказывают данные об ускорении темпов роста японского экспорта в мае, которые говорят об увеличении внешнего спроса.

Объем японского экспорта увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Рост был отмечен по итогам шестого месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта в мае на 13% после апрельского подъема на 8,3%.

Японский импорт в прошлом месяце увеличился на 9,5% - до максимальных за пять месяцев 9,5 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 10,4% после апрельского роста на 8,3%.

Японский Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов. Бумаги SoftBank Group подорожали на 0,9%, Advantest - на 3,4%, Keyence - на 1,4%.

Также уверенно повышаются котировки акций Mitsubishi Heavy Industries (+3,1%), Toyota Motor (+1,4%), Tokio Marine (+2,3%). В то же время дешевеют бумаги Tokyo Electron (-1,1%), Japan Tobacco (-1,6%), Seven & I Holdings (-1,9%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,4% в ходе торгов в отсутствие свежих катализаторов движения рынка.

Дешевеют акции BYD Co. (-0,3%), SAIC Motor (-1,1%), LONGi Green Energy (-2,1%).

Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,2% вслед за ростом котировок бумаг Tencent (SPB: 700) Holdings (+2,3%), China Resources Land (+3,5%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+5,4%), Meituan (SPB: 3690) (+3,5%), Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx) (+1,9%).

Накануне глава HKEx Джон Ли сообщил, что Гонконгская фондовая биржа больше не будет приостанавливать торги на время тайфунов и других чрезвычайных ситуаций. Изменения вступят в силу 23 сентября.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1% на торгах в среду. Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,8%, Hyundai Motor - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%. Дешевеют акции BHP Group (-0,3%), Commonwealth Bank (-0,6%), Westpac Banking (-0,6%).

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене утром в среду после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $85,37 за баррель, что на 4 цента выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подскочили в цене на $1,08 (1,3%), до $85,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) не меняются в цене. Накануне фьючерсы подорожали на $1,24 (1,5%), до $81,57 за баррель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Негативная реакция рынка на решение ОПЕК+ начать постепенное восстановление добычи после третьего квартала "в целом закончилась и расценивается как чрезмерная", добавил он в интервью MarketWatch. После этого представители группы "подтвердили приверженность гибкому подходу и намерение снижать объем добровольных сокращений добычу только в случае, если этого будут требовать рыночные условия".

"Сигналы сильного внутреннего спроса в США в начале летнего сезона вождения, растущая геополитическая напряженность и надежды на мягкую посадку Федрезерва" продолжают положительно сказываться на нефтяных котировках, добавил Ричи.

Как ожидается, объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в среду, поскольку биржи в Штатах закрыты в связи с государственным праздником.