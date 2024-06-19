ЕЦБ вряд ли пойдет на смягчение ДКП до конца сентября 2024г - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вряд ли пойдет на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) до конца сентября, но при сохранении дезинфляционных трендов еще одно снижение ключевых процентных ставок возможно в последние три месяца текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Согласно уточненной оценке Eurostat, индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне за май вырос на 2,6% г/г и 0,2% м/м после 2,4% г/г и 0,6% м/м в апреле. Базовая инфляция ускорилась с 2,7% до 2,9% годовых, но в соотношении месяц к месяцу замедлилась с 0,7% до 0,4%. Все эти данные совпали с предварительными расчетами и консенсусом, поэтому финансовые рынки нейтрально отреагировали на релиз. Ускорение инфляции в годовом выражении было учтено ЕЦБ при снижении ключевой ставки в начале июня: на тот момент были известны предварительные данные. С учетом этого прогнозируем, что до конца сентября европейский регулятор не пойдет на смягчение денежно-кредитной политики, но при сохранении дезинфляционных трендов еще одно снижение ставки возможно в последние три месяца текущего года", - указывает эксперт в обзоре.

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