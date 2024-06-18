Рубль во вторник заметно вырос в паре с юанем, обновил годовой максимум на фоне дорогой нефти

Москва. 18 июня. Рубль во вторник сильно подорожал в паре с китайским юанем на фоне высоких цен на нефть и начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,45 руб. в 19:00 мск, что на 50,1 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Юань опустился ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF упал относительно закрытия предыдущего торгового дня к 19:00 мск на 1,97 рубля, до 86,0 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 1,78 рубля, до 93,26 руб./EUR1.

Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Согласно расчетам, в 2023 году доля платежей в токсичных валютах во внешнеторговом обороте в январе составляла 49%, в июне опустилась до 31%, в начале 2024 года она снизилась до 26% в январе и 25% в феврале. То есть немногим более чем за год этот долевой показатель упал более чем вдвое.

В том числе доля поступлений по экспортным контрактам, выполненным в валютах недружественных государств, в марте составила 17,8%, в апреле - 19,3%, доля платежей за импорт соответственно 25,2% и 22,9%.

В апреле 2024 года до новых минимальных уровней снизилась доля валют недружественных стран при оплате экспортных поставок в азиатские страны (до 15%), в американские страны (58%) и страны Европы (29%). Также в апреле обновлен минимум по использованию этих токсичных валют при оплате импорта РФ из стран Азии (16%) и Африки (27%).

Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в июне вернулись на уровень февраля 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до 14,4% с 14% в мае, вернувшись на уровень апреля 2024 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в июне снизились до 13,1% с 13,5%, со сбережениями - выросли до 10,3% с 10,0%. Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в июне снизилась до 16,0% с 16,3%, со сбережениями - выросла до 12,5% с 12,0%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 31 мая - 11 июня 2024 года.

"Рубль на торгах вторника активно укреплялся к юаню, валютная пара опустилась к многомесячным минимумам ниже 12 руб. Локальные причины роста рубля - инфраструктурные. С прекращением биржевых торгов долларом и евро нивелировался фактор спекулятивных атак на нацвалюту. В то же время технические сложности с оплатой импорта, вероятно, усугубились, что может ослаблять спрос импортеров на инвалюту. При этом временной лаг перед получением оплаты за российский экспорт, составляющий сейчас до двух месяцев, может увеличиваться. Базовые причины уверенности рубля в основном регуляторные. К ним можно отнести жесткий курс ДКП, нормативы репатриации выручки экспортеров, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, не за горами налоговый период, когда рубль обычно получает дополнительную поддержку. Впрочем, по мере охлаждения эмоций, связанных с последними санкциями, до конца июня допускается вероятность умеренного отскока валют. Прогноз по биржевому курсу юаня на середину недели - 11,8-12,3 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Рубль во вторник открылся вниз, но вскоре стал быстро укрепляться, обновив двенадцатимесячный максимум к юаню. Китайская валюта в первой половине дня приближалась к 11,7 руб., после чего сильно отскочила в рамках коррекции от достигнутых минимумов, но затем вновь стала сдавать позиции. Фактор налогового периода вряд ли является единственной причиной столь резкого укрепления рубля. Хотя, конечно, основная выручка экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Китайская валюта теперь единственная из ключевых торгуется на биржевом рынке. Инфраструктурные риски, связанные с недавним объявлением санкций против Мосбиржи и НКЦ, могут провоцировать многих держателей юаней избавляться от них, что оказывает дополнительное давление на его курс к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть перешли к активному росту вечером во вторник.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,8%, до $84,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,01%, до $81,12 за баррель.

Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по итогам 16-го месяца подряд.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило прогноз цен на нефть марки Brent в рамках базового сценария на уровне $80 за баррель для 2024 года, $70 - для 2025 года, $65 - для 2026-2027 годов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 19 июня на 2,0145 рубля, до 87,0354 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,0912 рубля, до 93,2994 руб./EUR1.

Банк России во вторник, 18 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 473,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 370 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июня, банки разместили 2 трлн 375,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 375,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 июня уменьшилась на 4 базисных пункта, до 15,6% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась во вторник на 1 базисный пункт, до 15,96% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне - 16,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно понедельника, оставшись на отметке 16,34% годовых.