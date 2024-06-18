Рынок акций РФ упал к 3110п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие торгов с декабря из-за отката доллара

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть (Brent поднялась до $85 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3110 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с конца декабря из-за падения официального курса доллара от ЦБ РФ на 2 рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-15,5%) после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,15 пункта (-2,2%, минимум сессии - 3109,09 пункта), индекс РТС подрос до 1127,16 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 87,0354 руб. (-2,0145 рубля).

Акции "Северстали" снизились до 1554,8 рубля (-15,5%); компания выплатит 191,51 рубля за IV квартал 2023 года и 38,3 рубля за I квартал 2024 года. Вес бумаг в индексах МосБиржи и РТС составляет 2,52%.

Также подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ во вторник продемонстрировал поступательное и практически безоткатное снижение. Факторами давления выступили высокие доходности долгового рынка, укрепление рубля, геополитический фон и дивидендный "гэп" в акциях "Северстали".

Внешний фон был относительно спокойным. Агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024 год с 2,4% до 2,6%. Рост потребительских цен в еврозоне, в соответствии с прогнозом аналитиков, в мае замедлился до 2,4% г/г с апрельских 2,6%. Общеевропейский июньский индекс экономических настроений от ZEW вышел заметно лучше ожиданий. В США данные по розничным продажам за май оказались слабее консенсуса, отмечает эксперт.

В среду мировые рынки будут торговаться в неполном составе - биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником. Состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики, Росстат представит данные по промышленной инфляции в мае (PPI). Прогноз по индексу МосБиржи на 19 июня - 3100-3200 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, российский рынок во второй половине дня ускорил снижение, индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3100 пунктов. Продолжающееся снижение связано с сохраняющейся жесткой монетарной политикой российского ЦБ и с летним затишьем. Также на российских экспортеров оказывает давление значительное укрепление национальной валюты - рубль растет четвертую торговую сессию подряд по отношению к китайскому юаню. При этом российский рынок акций почти игнорирует позитивную динамику нефтяных котировок, полагает эксперт.

Инвесторы допускают дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ уже на ближайшем заседании регулятора. На долговой рынок также оказывает давление "навес" предложения ОФЗ с фиксированном купоном со стороны Минфина, считает эксперт.

Котировки нефти растут на фоне позитивных прогнозов по мировому спросу на сырье от ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые полагают, что дефицит предложения может сохраниться до наступления зимы. Также оптимизм инвесторов связан с тем, что в США усиливается автомобильный и туристический сезоны, а также ожидается начало смягчения монетарной политики, что может усилить спрос на нефть в первой экономике мира, полагает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль на Мосбирже к завершению дня ускорил рост и прибавлял около 4% к юаню, достигнув 11,47 руб./юань, нового пика с июня 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ откатились до минимумов с июня прошлого года на основе данных досанкционных биржевых торгов.

Лучше рынка выглядели акции "Магнита" без очевидных фундаментальных новостей. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 412,13 руб. на акцию с текущей доходностью 6,1% (ниже средней по рынку), собранием акционеров 27 июня и закрытием реестра 15 июля. Тем не менее, технически котировки бумаг "Магнита" в условиях ухудшения настроений на рынке пока остаются в рамках основного "медвежьего" тренда, отмечает аналитик.

Бумаги "Мосбиржи" пока не могут восстановить импульс к краткосрочному росту после закрытия дивидендного реестра за 2023 год и введения американских санкций. По многим другим акциям во вторник проходила фиксация прибыли после роста в предыдущие сессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI приблизились к району майских максимумов $86 и $81,5 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневного графика), у которых будет определяться судьба среднесрочного тренда. Помешать преодолению важных сопротивлений в середине недели может выходной день в США и перенос публикации данных по запасам в стране на четверг. Нефтяные котировки с начала июня набирают силу, но на данный момент нельзя с уверенностью сказать, что ее хватит на слом основного "медвежьего" движения ввиду неопределенных перспектив спроса на ресурс и рисков увеличения его предложения, считает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются под нисходящим давлением, ставя под вопрос достижение нереализованных целей восходящей коррекции 3260 пунктов и 1150 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Риски увеличения процентных ставок в РФ уже с июля и запланированное усиление налоговой нагрузки с 2025 года лишают привлекательности вложения в акции даже в условиях дивидендного сезона. Последний, впрочем, позволяет как минимум некоторым эмитентам показывать относительную стабильность даже в условиях общих продаж. Так, достаточно уверенно все еще чувствуют себя акции Сбербанка и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые на данный момент дают дивидендную доходность около 10,6% и 18,4% соответственно, заключила представитель "Весел Капитала".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, с технической точки зрения нисходящая коррекция в индексе МосБиржи продолжается. Ближайшим уровнем поддержки может выступить отметка около 3136 пунктов.

Тем временем, отметил Иванов, аналитики Goldman Sachs ожидают, что индекс S&P 500 к концу 2024 года увеличится до 5600 пунктов. Прогноз был повышен, в марте инвестиционный банк прогнозировал рост индикатора до 5200 пунктов. Также Goldman Sachs представил оптимистичный и пессимистичный прогнозы, первый предполагает движение S&P 500 в диапазон 5900-6300 пунктов, второй - к отметкам 4700-4800 пунктов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,4-0,5%) и стабильны США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам пятого заседания (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в мае увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи сократились на 0,2%. Ранее сообщалось об отсутствии изменения показателя.

Объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с июля прошлого года, сообщила Федеральная резервная система. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растут на фоне общего увеличения аппетита к риску и ожиданиях роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,99 за баррель (+0,9% и +2% накануне), июльская цена WTI - $81,27 за баррель (+1,2% и +2,4% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-6,7%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-6,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-6,3%), бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-5,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-5,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,2%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-5%).

Выросли бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+0,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,5 млрд рублей (из них 9,82 млрд рублей пришлось на акции "Северстали", 5,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").