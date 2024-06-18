Рубль может продолжить укрепление к юаню до конца июня - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление к юаню до конца июня, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ)

Денис Попов.

"Внешнеторговый баланс России в мае незначительно снизился до $7,9 млрд с $8,7 в апреле, - констатирует эксперт. - Снижение сальдо стало следствием опережающего прироста импорта за месяц, что неплохо, так как импорт необходим для растущей экономики РФ, а с декабря он оставался под усилившимся давлением вторичных санкций. Годовая динамика импорта не изменилась за месяц и осталась отрицательной ~10% г/г. Экспорт в мае впервые с января показал отрицательную, относительно объемов прошлого года, динамику. Сказалось ухудшение внешнеторговых условий, в том числе снижение цен на нефть, и продолжительные выходные".

Cитуация с платежным балансом, по мнению аналитика, выглядит неплохо. "Однако новый санкционный пакет, вероятно, приведет к усилению давления на импорт, который является основой спроса на иностранную валюту, - допускает Попов. - Заметно повышается риск вторичных санкций на наших контрагентов. В этих условиях рубль может продолжить укрепление к юаню - есть риск ухода в диапазон 11-11,5 рублей за юань к концу июня. Для сбалансирования ситуации Банк России может отказаться от продаж юаней во втором полугодии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.