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18 июня 2024 года 15:43

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 18 июня. Рубль днем немного повышается в паре с китайским юанем на фоне высоких цен на нефть и начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня. Курс юаня составил 11,77 руб. в 15:00 мск, что на 18,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 11,7165 руб. впервые с 27 июня 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF упал относительно закрытия предыдущего торгового дня к 15:00 мск на 68 копеек, до 87,29 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 79 копеек, до 94,25 руб./EUR1.

Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Согласно расчетам, в 2023 году доля платежей в токсичных валютах во внешнеторговом обороте в январе составляла 49%, в июне опустилась до 31%, в начале 2024 года она снизилась до 26% в январе и 25% в феврале. То есть немногим более чем за год этот долевой показатель упал более чем вдвое.

В том числе доля поступлений по экспортным контрактам, выполненных в валютах недружественных государств, в марте составила 17,8%, в апреле - 19,3%, доля платежей за импорт соответственно 25,2% и 22,9%.

В апреле 2024 года до новых минимальных уровней снизилась доля валют недружественных стран при оплате экспортных поставок в азиатские страны (до 15%), в американские страны (58%) и страны Европы (29%). Также в апреле обновлен минимум по использованию этих токсичных валют при оплате импорта РФ из стран Азии (16%) и Африки (27%).

"Вчера курс юаня усилил падение к рублю, потеряв за день 1,6% и опустившись к 11,95 руб., обновив минимумы с конца января. Снижение курса происходило на фоне заметно снизившихся объемов торгов, следствия нескольких факторов. С одной стороны, чувствуется слабость спроса на китайскую валюту, отчасти отражающая более острожное отношение иностранных участников к проведению сделок с российскими контрагентами и биржевой инфраструктурой, естественное для первых дней после санкций в отношении Мосбиржи, отчасти - сохраняющиеся ограничения проведения платежей в юанях импортерами, что сдерживает активизацию спекулятивных игроков. С другой стороны, снижению торговой активности способствует и уход ряда конверсионных операций на внебиржевой рынок. В целом в ближайшей перспективе мы склонны опасаться сохранения навеса предложения юаня со стороны ЦБ и экспортеров, что способно подталкивать курс китайской валюты на более низкие уровни. Дополнительным конъюнктурным позитивом для рубля выступает и долгожданное восстановление нефтяных котировок, способствующее активизации и спекулятивных продаж юаней. Исходя из складывающихся дисбалансов, смещаем целевой диапазон по курсу юаня в зону 11-12 руб. Не исключаем, в отсутствие новых вводных, локального теста его нижней границы к налоговым выплатам 28 июня", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Рубль продолжает активно укрепляться по отношению к юаню, торгуется в районе 11,8 руб. Продолжающееся укрепление рубля, с одной стороны, обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ, с другой стороны, восстановлением цен на нефть и возросшими сложностями в расчетах импортеров с иностранными агентами из-за новых ограничений. На этом фоне спрос на иностранную валюту снижается. Также в ближайшее время российскую валюту будет поддерживать приближающийся налоговый период", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть стабильны днем во вторник, трейдеры оценивают перспективы рынка.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,06%, до $84,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,12%, до $80,22 за баррель.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило прогноз цен на нефть на 2024-2027 годы в рамках базового сценария в связи с сохранением базовых рыночных факторов.

При этом были скорректированы вверх оценки в рамках стрессового сценария на 2024 год, "чтобы приблизить их к реалистичному стрессовому сценарию, учитывая цены, зафиксированные в этом году", говорится в сообщении агентства.

Прогнозы цен Brent в рамках базового сценария сохранены на уровне $80 за баррель для 2024 года, $70 - для 2025 года, $65 - для 2026-2027 годов.

В рамках стрессового сценария стоимость международного бенчмарка составит $65 за баррель в текущем году против ранее ожидавшихся $50. Оценка для 2025 года подтверждена на уровне $35 за баррель, для 2026 года - $45, для 2027 года - $48. Прогнозы приводятся исходя из стрессового сценария.

Банк России во вторник, 18 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 473,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 370 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июня, банки разместили 2 трлн 375,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 375,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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