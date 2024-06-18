S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5450-5500 пунктов во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5450-5500 пунктов во вторник, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"Прогнозируем на предстоящую сессию волатильность около среднего уровня, - пишет эксперт Алмас Альмаганбетов. - После ее всплеска на старте торгов активность биржевых игроков будет постепенно снижаться перед выходным: в среду в США будет отмечаться День свободы. Кроме того, возможно, многие участники рынка займут выжидательную позицию в преддверии публикации еженедельной статистики заявок на пособие по безработице в четверг, а также предварительных данных деловой активности США за июнь и отчета ФРС о денежно-кредитной политике в пятницу. Складывается нейтральный баланс рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5450-5500 пунктов (от -0,4% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии)".

С технической точки зрения S&P 500 обновил исторический максимум, продемонстрировав превосходящие позиции покупателей, указывает эксперт инвесткомпании. Далее индексу предстоит тестирование уровня 5500 пунктов, который может обеспечить серьезное сопротивление, учитывая близость к восходящей линии тренда и состояние перекупленности по индикатору RSI.

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