Боковое движение рынка акций - наиболее вероятный сценарий до конца июля - "Солид Брокер"

Наиболее вероятный сценарий до конца июля - это боковое движение рынка акций, а после может начаться рост, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Ближе к маю стали наблюдаться всё больше признаки перегрева экономики. В такой ситуации ЦБ сделал разворот в риторике на 180 градусов и теперь смотрит в сторону повышения ставки 26 июля. Безусловно, это негативно как для рынка акций, так и облигаций, - пишут эксперты. - В такой ситуации даже после заложения в цены повышения ставки, рынку расти тяжело. С другой стороны, поводов падать также немного. Рост налогов, введение санкций, падение "Газпрома", который утянул за собой другие бумаги из-за эффекта снижения "плеча" - все эти события уже случились, и игроки уже заложили это в цены. Впереди дивидендные отсечки, которые также в начале будут сдерживать рост".

Однако большой приток денег на рынок, по мнению стратегов "Солид Брокер", будет уже в конце июля. Там же и заседание ЦБ по ключевой ставке. Аналитики полагают, что наиболее вероятный сценарий до конца июля - это боковое движение рынка акций, а уже после может начаться рост, особенно если ЦБ обозначит пик по ключевой ставке и прогресс в борьбе с инфляцией.

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