Инвесторам стоит обратить внимание на новые бонды "Балтийского лизинга" серии БО-П11 - "Газпромбанк Инвестции"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П11 с привязкой к ключевой ставке ввиду высокой и регулярной купонной доходности, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

Одна из старейших лизинговых компаний России 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс спред не более 250 б.п., указывают эксперты сервиса.

"Облигации с купоном, который дает +2,5% к ставке Банка России и выплачивается ежемесячно, привлекательны из-за высокой и регулярной купонной доходности. Она адаптируется к экономическим изменениям и смягчает влияние инфляционных факторов на портфель. При этом компания обладает достаточно высоким кредитным рейтингом: A+ (RU) от АКРА и ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом", - отмечают аналитики в комментарии.

"Балтийский лизинг" специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники, компания работает на рынке с 1990 года.

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