"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 3600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 3600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,35%, стоп-приказ: 2882,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста стоит отнести позитивную динамику отгрузок (+76%) по итогам 2023 года и прогнозы роста отгрузок до 43-47 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. в 2025 году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки консолидируются в зоне сопротивления. Выход за ее пределы обеспечит сигналы к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2882,6 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

"Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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