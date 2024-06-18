"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 6250 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 6250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования август 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, сообщается в материале инвестиционной компании.

Аналитики отмечают следующие моменты:

- Эмитент в ближайшие месяцы планирует провести сплит акций нестандартным образом: на одну купленную акцию инвестору начислят еще семь новых. Ожидается, что процедура произойдет без остановки торгов, что в теории может привести к тому, что цена акций упадет не восемь раз, а меньше. Таким образом, капитализация компании вырастет.

- "НоваБев" растет в основном за счет роста сети "ВинЛаб". За первый квартал 2024 года количество магазинов выросло с 1657 до 1713 штук. Объем продаж "ВинЛаб" вырос на 36%, трафик в магазинах - на 14%, средний чек - на 19%. Все это намекает на хорошие финансовые показатели за полугодие. Также ожидается, что после отчета в августе компания может рекомендовать дивиденды, что станет дополнительным драйвером для роста стоимости акций.

Обращают внимание эксперты сервиса и на возможный риск: негативная конъюнктура на рынке акций из-за возможного роста ключевой ставки ЦБ РФ.

"НоваБев Групп" - один из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Компания занимает высокие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также является одним из основных импортеров алкоголя в стране.

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