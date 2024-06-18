"БКС МИ" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет долгосрочную позитивную оценку перспектив котировок акций "Мечела" со ставкой на снижение долга эмитента, сообщается в материале аналитиков.

"Мечел" за апрель увеличил объемы добычи и продаж концентрата коксующегося угля на 70% год к году (до 390 тыс. тонн), а реализация третьим лицам более чем утроилась (до 274 тыс. тонн). Такая яркая динамика во многом объясняется низкой базой в первой половине прошлого года и отражает как распродажу ранее накопленных запасов, так и увеличение добычи рядового коксующегося угля, - указывают эксперты. - В базовом сценарии мы ждем сохранения цен на уголь на текущих уровнях до конца 2024 года. Вместе с тем нельзя исключать высокую волатильность в коксующемся угле: за последние два года падение резко сменялось ростом цен. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Мечела" в ожидании постепенного снижения долга на дальнем горизонте. Отметим, что на протяжении длительного времени компания снижала долг в абсолютном выражении в среднем на 8-10% ежегодно независимо от финансовых результатов. Бумага все еще недооценена долгосрочно с потенциалом удвоения, при этом эмитент находится под санкциями, что несет средне-высокие риски для бизнес-модели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.