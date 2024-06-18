Рубль утром слегка понижается к китайскому юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 июня. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,957 руб. (+0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,97 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Согласно расчетам, в 2023 году доля платежей в токсичных валютах во внешнеторговом обороте в январе составляла 49%, в июне опустилась до 31%, в начале 2024 года она снизилась до 26% в январе и 25% в феврале. То есть немногим более чем за год этот долевой показатель упал более чем вдвое.

В том числе доля поступлений по экспортным контрактам, выполненных в валютах недружественных государств, в марте составила 17,8%, в апреле - 19,3%, доля платежей за импорт соответственно 25,2% и 22,9%.

В апреле 2024 года до новых минимальных уровней снизилась доля валют недружественных стран при оплате экспортных поставок в азиатские страны (до 15%), в американские страны (58%) и страны Европы (29%). Также в апреле обновлен минимум по использованию этих токсичных валют при оплате импорта РФ из стран Азии (16%) и Африки (27%).

"Вчера курс юаня усилил падение к рублю, потеряв за день 1,6% и опустившись к 11,95 руб., обновив минимумы с конца января. Снижение курса происходило на фоне заметно снизившихся объемов торгов, следствия нескольких факторов. С одной стороны, чувствуется слабость спроса на китайскую валюту, отчасти отражающая более острожное отношение иностранных участников к проведению сделок с российскими контрагентами и биржевой инфраструктурой, естественное для первых дней после санкций на Мосбиржу, отчасти - сохраняющиеся ограничения проведения платежей в юанях импортерами, что сдерживает активизацию спекулятивных игроков. С другой стороны, снижению торговой активности способствует и уход ряда конверсионных операций на внебиржевой рынок. В целом в ближайшей перспективе мы склонны опасаться сохранения навеса предложения юаня со стороны ЦБ и экспортеров, что способно подталкивать курс китайской валюты на более низкие уровни. Дополнительным конъюнктурным позитивом для рубля выступает и долгожданное восстановление нефтяных котировок, способствующее активизации и спекулятивных продаж юаней. Исходя из складывающихся дисбалансов, смещаем целевой диапазон по курсу юаня в зону 11-12 руб. Не исключаем, в отсутствие новых вводных, локального теста его нижней границы к налоговым выплатам 28 июня", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2%-ного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $84,11 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,25%, до $80,13 за баррель.

"С середины июня цены на нефть уверенно растут на статданных из США, - отмечает аналитик StoneX Фавад Разакзада. - Подъем рынка на прошлой неделе можно считать отложенной реакцией на решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти".

"Инвесторы также ожидают, что спрос на топливо будет набирать силу с учетом начавшегося автомобильного сезона, и это приведет к снижению запасов нефти в ближайшие недели", - говорит Разакзада, которого цитирует Market Watch.